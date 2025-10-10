Trump „kończy wojnę” w Gazie, pokojowy Nobel i Iga Świątek w Wuhanie. 5 tematów na dziś

Trump ogłosił „zakończenie wojny” w Gazie; dziś pokojowy Nobel; Waldemar Żurek ogłosił plany naprawy sądownictwa; Gwardia Narodowa USA wysłana do Chicago; Iga Świątek zawalczy o półfinał.

1. Donald Trump „kończy wojnę” w Gazie

„Osiągnęliśmy przełomowe porozumienie na Bliskim Wschodzie, coś, co według wielu było niemożliwe. Zakończyliśmy wojnę w Strefie Gazy i, co więcej, stworzyliśmy pokój, który moim zdaniem będzie trwały” – oświadczył prezydent USA podczas posiedzenia w Gabinecie Owalnym.

Chodzi o porozumienie w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, które przewiduje m.in. uwolnienie wszystkich zakładników i wycofanie izraelskich oddziałów na uzgodnione pozycje. Według izraelskich źródeł przygotowania do uwolnienia porwanych już trwają, a pierwsze wymiany mogą nastąpić w najbliższy weekend 11 i 12 października.

O tym, jak decyzja o zawieszeniu broni jest odbierana w Izraelu, pisze z Jerozolimy Agnieszka Zagner: „Alleluja! Jestem szczęśliwa, to wspaniały czas. Trump zasłużył na Nobla – pisze mi rano Efrat, koleżanka z Tel Awiwu. – Koniec wojny! – to wiadomość od Mohammeda z małej wioski pod Hebronem na Zachodnim Brzegu. – Dopóki nie zobaczę zakładników, nie uwierzę, że to naprawdę koniec – mówi Oded, właściciel niewielkiej galerii w Jerozolimie”.

2. Dziś poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla

Nagrodzonych poznamy o godz. 11. Wśród faworytów wymieniane są takie organizacje jak Komitet Ochrony Dziennikarzy, Sudan Emerging Relief Response (zapewniająca pomoc humanitarną dla Sudanu), warszawskie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka czy Międzynarodowa Liga Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności.

Na nagrodzie zależy również Donaldowi Trumpowi, choć zdaniem ekspertów aktualnie nie ma szans na jej zdobycie. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów nominuje Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeżeli ten pomoże osiągnąć zawieszenie broni w Ukrainie.

„Jesteśmy odporni na wpływy. Nawet jeśli amerykański prezydent zadzwoniłby do mnie osobiście, to do momentu ogłoszenia tegorocznego laureata nie odbiorę od niego telefonu” – stwierdził szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes. Jak dotąd największą realną zasługą Trumpa są działania na rzecz rozejmu między Izraelem a Hamasem.

3. Żurek ogłosił plany naprawy sądownictwa

Projekt tzw. ustawy praworządnościowej dotyczy uregulowania statusu sędziów powołanych w latach 2018–25. „Musimy przełamać patową sytuację w sądownictwie. Proszę prezydenta Karola Nawrockiego i jego doradców, żeby bardzo uważnie przyjrzeli się zapisom tej ustawy, bo ma charakter naprawdę kompromisowy” – powiedział Waldemar Żurek.

O szczegółach ustawy, zakładającej m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał neo-KRS o nominacjach sędziowskich, pisze na swoim blogu Ewa Siedlecka. Jej zdaniem projekt Żurka jest bliźniaczo podobny do ustawy prezentowanej już w kwietniu przez Adama Bodnara.

„Skoro różnice są zaniedbywalne, to dlaczego tego projektu nie posłano do Sejmu wcześniej, tak żeby zdążyć go przynajmniej uchwalić do października, do kiedy termin wyznaczyła nam Komisja Europejska? (…) Dlaczego wszystko dzieje się w tym tempie – trudno orzec. Tymczasem od przyjęcia rozwiązań dotyczących sytuacji dwuprawia w sądownictwie Komisja Europejska uzależnia kolejne transze pomocy w ramach KPO” – pisze Ewa Siedlecka.

4. Sąd blokuje rozmieszczenie Gwardii Narodowej w Chicago

Zdaniem sądu nie ma dowodów na to, że w Illinois narasta „niebezpieczeństwo rebelii”. Wkroczenie wojska do miasta zablokowano na co najmniej dwa tygodnie. Mobilizację 500 żołnierzy nakazał Donald Trump, wbrew woli burmistrza Brandona Johnsona i gubernatora Illinois J.B. Pritzkera. Trump zaapelował w mediach społecznościowych o aresztowanie polityków, oskarżając ich o brak ochrony dla agentów imigracyjnych. W Chicago dochodziło do starć między agentami i demonstrantami, protesty w większości przypadków przebiegały jednak pokojowo.

Zdaniem prezydenta USA obecność wojska miałaby zapobiec fali przestępczości, z kolei Demokraci obwiniają Trumpa o próbę wywołania przemocy, aby uzasadnić dalszą militaryzację. Służby federalne od tygodni prowadzą w Chicago operację przeciwko „nielegalnym imigrantom” – według władz zatrzymano dotąd ponad 500 osób, jednak metody służb (m.in. brutalne naloty na budynki mieszkalne) wzbudzają kontrowersje. W efekcie burmistrz Chicago podpisał rozporządzenie zabraniające agentom federalnym korzystania z miejskiego mienia do prowadzenia operacji.

5. Wuhan: Iga Świątek dziś zawalczy o półfinał

Ostatni duży turniej w sezonie wszedł w decydującą fazę i rozstrzygnie się w weekend. Iga Świątek o półfinał zagra dziś z Włoszką Jasmine Paolini. Turniej rozgrywa się od wczesnych porannych godzin polskiego czasu, ale mecz Igi można śledzić komfortowo – rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 13. Poprzedni bój Polki, o ćwierćfinał, był zacięty, Szwajcarka Belinda Bencic miała na rakiecie piłkę setową. Ale musiała uznać wyższość naszej zawodniczki.

Tytułu w Wuhanie broni Aryna Sabalenka. W czołówce rankingu nic się mocno nie zmieni – Iga nadal jest druga, trzecia Coco Gauff. Na czwartym miejscu po zwycięstwie w Pekinie umocniła się Amanda Anisimova.

Czołówka stawki na zwieńczenie sezonu zmierzy się w turnieju mistrzyń w Rijadzie. Tu jest miejsce tylko dla ośmiu zawodniczek – o ostatnie wolne rywalizują jeszcze Paolini i Jelena Rybakina. Obie w Wuhanie zameldowały się w ćwierćfinale, obie mają nieco słabszy sezon niż przed rokiem, żadnej nie wolno nie lekceważyć. Paolini na pocieszenie i tak zagra debla – z Sarą Errani tworzą dziś najlepszy duet na świecie.