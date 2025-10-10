Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
10 października 2025
Świat

Trump „kończy wojnę” w Gazie, pokojowy Nobel i Iga Świątek w Wuhanie. 5 tematów na dziś

10 października 2025
Donald Trump ogłosił „zakończenie wojny” w Gazie. Donald Trump ogłosił „zakończenie wojny” w Gazie. Evelyn Hockstein / Forum
Trump ogłosił „zakończenie wojny” w Gazie; dziś pokojowy Nobel; Waldemar Żurek ogłosił plany naprawy sądownictwa; Gwardia Narodowa USA wysłana do Chicago; Iga Świątek zawalczy o półfinał.

1. Donald Trump „kończy wojnę” w Gazie

„Osiągnęliśmy przełomowe porozumienie na Bliskim Wschodzie, coś, co według wielu było niemożliwe. Zakończyliśmy wojnę w Strefie Gazy i, co więcej, stworzyliśmy pokój, który moim zdaniem będzie trwały” – oświadczył prezydent USA podczas posiedzenia w Gabinecie Owalnym.

Chodzi o porozumienie w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, które przewiduje m.in. uwolnienie wszystkich zakładników i wycofanie izraelskich oddziałów na uzgodnione pozycje. Według izraelskich źródeł przygotowania do uwolnienia porwanych już trwają, a pierwsze wymiany mogą nastąpić w najbliższy weekend 11 i 12 października.

O tym, jak decyzja o zawieszeniu broni jest odbierana w Izraelu, pisze z Jerozolimy Agnieszka Zagner: „Alleluja! Jestem szczęśliwa, to wspaniały czas. Trump zasłużył na Nobla – pisze mi rano Efrat, koleżanka z Tel Awiwu. – Koniec wojny! – to wiadomość od Mohammeda z małej wioski pod Hebronem na Zachodnim Brzegu. – Dopóki nie zobaczę zakładników, nie uwierzę, że to naprawdę koniec – mówi Oded, właściciel niewielkiej galerii w Jerozolimie”.

2. Dziś poznamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla

Nagrodzonych poznamy o godz. 11. Wśród faworytów wymieniane są takie organizacje jak Komitet Ochrony Dziennikarzy, Sudan Emerging Relief Response (zapewniająca pomoc humanitarną dla Sudanu), warszawskie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka czy Międzynarodowa Liga Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności.

Na nagrodzie zależy również Donaldowi Trumpowi, choć zdaniem ekspertów aktualnie nie ma szans na jej zdobycie. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów nominuje Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeżeli ten pomoże osiągnąć zawieszenie broni w Ukrainie.

„Jesteśmy odporni na wpływy. Nawet jeśli amerykański prezydent zadzwoniłby do mnie osobiście, to do momentu ogłoszenia tegorocznego laureata nie odbiorę od niego telefonu” – stwierdził szef Norweskiego Komitetu Noblowskiego Joergen Watne Frydenes. Jak dotąd największą realną zasługą Trumpa są działania na rzecz rozejmu między Izraelem a Hamasem.

3. Żurek ogłosił plany naprawy sądownictwa

Projekt tzw. ustawy praworządnościowej dotyczy uregulowania statusu sędziów powołanych w latach 2018–25. „Musimy przełamać patową sytuację w sądownictwie. Proszę prezydenta Karola Nawrockiego i jego doradców, żeby bardzo uważnie przyjrzeli się zapisom tej ustawy, bo ma charakter naprawdę kompromisowy” – powiedział Waldemar Żurek.

O szczegółach ustawy, zakładającej m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał neo-KRS o nominacjach sędziowskich, pisze na swoim blogu Ewa Siedlecka. Jej zdaniem projekt Żurka jest bliźniaczo podobny do ustawy prezentowanej już w kwietniu przez Adama Bodnara.

„Skoro różnice są zaniedbywalne, to dlaczego tego projektu nie posłano do Sejmu wcześniej, tak żeby zdążyć go przynajmniej uchwalić do października, do kiedy termin wyznaczyła nam Komisja Europejska? (…) Dlaczego wszystko dzieje się w tym tempie – trudno orzec. Tymczasem od przyjęcia rozwiązań dotyczących sytuacji dwuprawia w sądownictwie Komisja Europejska uzależnia kolejne transze pomocy w ramach KPO” – pisze Ewa Siedlecka.

4. Sąd blokuje rozmieszczenie Gwardii Narodowej w Chicago

Zdaniem sądu nie ma dowodów na to, że w Illinois narasta „niebezpieczeństwo rebelii”. Wkroczenie wojska do miasta zablokowano na co najmniej dwa tygodnie. Mobilizację 500 żołnierzy nakazał Donald Trump, wbrew woli burmistrza Brandona Johnsona i gubernatora Illinois J.B. Pritzkera. Trump zaapelował w mediach społecznościowych o aresztowanie polityków, oskarżając ich o brak ochrony dla agentów imigracyjnych. W Chicago dochodziło do starć między agentami i demonstrantami, protesty w większości przypadków przebiegały jednak pokojowo.

Zdaniem prezydenta USA obecność wojska miałaby zapobiec fali przestępczości, z kolei Demokraci obwiniają Trumpa o próbę wywołania przemocy, aby uzasadnić dalszą militaryzację. Służby federalne od tygodni prowadzą w Chicago operację przeciwko „nielegalnym imigrantom” – według władz zatrzymano dotąd ponad 500 osób, jednak metody służb (m.in. brutalne naloty na budynki mieszkalne) wzbudzają kontrowersje. W efekcie burmistrz Chicago podpisał rozporządzenie zabraniające agentom federalnym korzystania z miejskiego mienia do prowadzenia operacji.

5. Wuhan: Iga Świątek dziś zawalczy o półfinał

Ostatni duży turniej w sezonie wszedł w decydującą fazę i rozstrzygnie się w weekend. Iga Świątek o półfinał zagra dziś z Włoszką Jasmine Paolini. Turniej rozgrywa się od wczesnych porannych godzin polskiego czasu, ale mecz Igi można śledzić komfortowo – rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 13. Poprzedni bój Polki, o ćwierćfinał, był zacięty, Szwajcarka Belinda Bencic miała na rakiecie piłkę setową. Ale musiała uznać wyższość naszej zawodniczki.

Tytułu w Wuhanie broni Aryna Sabalenka. W czołówce rankingu nic się mocno nie zmieni – Iga nadal jest druga, trzecia Coco Gauff. Na czwartym miejscu po zwycięstwie w Pekinie umocniła się Amanda Anisimova.

Czołówka stawki na zwieńczenie sezonu zmierzy się w turnieju mistrzyń w Rijadzie. Tu jest miejsce tylko dla ośmiu zawodniczek – o ostatnie wolne rywalizują jeszcze Paolini i Jelena Rybakina. Obie w Wuhanie zameldowały się w ćwierćfinale, obie mają nieco słabszy sezon niż przed rokiem, żadnej nie wolno nie lekceważyć. Paolini na pocieszenie i tak zagra debla – z Sarą Errani tworzą dziś najlepszy duet na świecie.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1322. dzień wojny. Według Putina Rosja nie zamierza atakować państw NATO. Uff! A nie, czekaj…

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Erika Kirk: pierwsza wdowa Ameryki. To, co udawało się Charliemu, jej może nie wyjść

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  3. 1323. dzień wojny. Działania hybrydowe Rosja opanowała do perfekcji. Polska ma być jak galareta

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. Sterczewski i Thunberg w izraelskim więzieniu: przemoc, pluskwy, brak wody

    Mateusz Witczak

  5. 1320. dzień wojny. Kolejny zmasowany atak, tym razem oberwał Lwów. Ale Rosja jest już i u nas

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną