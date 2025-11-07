Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
7 listopada 2025
Świat

1353. dzień wojny. Cztery scenariusze dla Ukrainy. Najlepszy jest najmniej prawdopodobny

7 listopada 2025
Ukraińscy żołnierze w Konstantynówce, 1 listopada 2025 r. Ukraińscy żołnierze w Konstantynówce, 1 listopada 2025 r. Yan Dobronosov / Reuters / Forum
Center for Strategic and International Studies to znany amerykański ośrodek badawczy, założony przez Georgetown University w Waszyngtonie. Jego opracowań nie sposób ignorować.

Główny rosyjski producent czołgów Urałwagonzawod ogłosił, że w 2026 r. zwolni 10 proc. pracowników, przy czym chodzi o sektor produkcji taboru kolejowego. Rosyjska gospodarka nie jest w najlepszym stanie, mówiąc delikatnie, ale działania bojowe w Ukrainie będą kontynuowane niezależnie od jej stanu.

W nocy ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały cele na okupowanym przez Rosjan Krymie. Zniszczono skład paliw w Gwardyjskie oraz dwa składy cystern kolejowych. Następny skład paliw zniszczono pod Symferopolem. Co ciekawe, aparaty typu FP-1 i FP-2 transmitowały obraz ze swoich kamer termowizyjnych, pracujących w podczerwieni na stanowiska operatorów w Ukrainie, którzy nimi sterowali. Dzięki temu można obejrzeć opublikowane filmy z tych ataków. Udało się też ponownie zaatakować rafinerię Łukoilu w Wołgogradzie, wywołując w niej groźny pożar. Niedługo w rosyjskich rafineriach będą zatrudniać głównie nie petrochemików, ale strażaków…

Ukraińskie drony często korzystają z rosyjskich kart SIM – za pomocą internetu przekazują obraz ze swoich kamer. Aby to utrudnić, Rosja wprowadza 24-godzinną karencję na karty SIM, które wróciły z roamingu, lub były nieaktywne przez 72 godziny.

Pierwsze szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen mają trafić do Ukrainy w przyszłym roku, a więc zapewne trwa już szkolenie ukraińskiego personelu. Szwecja zamierza częściowo sfinansować zakup, używając m.in. zamrożonych rosyjskich aktywów, które posiada.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama