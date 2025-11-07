Center for Strategic and International Studies to znany amerykański ośrodek badawczy, założony przez Georgetown University w Waszyngtonie. Jego opracowań nie sposób ignorować.

Główny rosyjski producent czołgów Urałwagonzawod ogłosił, że w 2026 r. zwolni 10 proc. pracowników, przy czym chodzi o sektor produkcji taboru kolejowego. Rosyjska gospodarka nie jest w najlepszym stanie, mówiąc delikatnie, ale działania bojowe w Ukrainie będą kontynuowane niezależnie od jej stanu.

W nocy ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały cele na okupowanym przez Rosjan Krymie. Zniszczono skład paliw w Gwardyjskie oraz dwa składy cystern kolejowych. Następny skład paliw zniszczono pod Symferopolem. Co ciekawe, aparaty typu FP-1 i FP-2 transmitowały obraz ze swoich kamer termowizyjnych, pracujących w podczerwieni na stanowiska operatorów w Ukrainie, którzy nimi sterowali. Dzięki temu można obejrzeć opublikowane filmy z tych ataków. Udało się też ponownie zaatakować rafinerię Łukoilu w Wołgogradzie, wywołując w niej groźny pożar. Niedługo w rosyjskich rafineriach będą zatrudniać głównie nie petrochemików, ale strażaków…

Ukraińskie drony często korzystają z rosyjskich kart SIM – za pomocą internetu przekazują obraz ze swoich kamer. Aby to utrudnić, Rosja wprowadza 24-godzinną karencję na karty SIM, które wróciły z roamingu, lub były nieaktywne przez 72 godziny.

Pierwsze szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen mają trafić do Ukrainy w przyszłym roku, a więc zapewne trwa już szkolenie ukraińskiego personelu. Szwecja zamierza częściowo sfinansować zakup, używając m.in. zamrożonych rosyjskich aktywów, które posiada.