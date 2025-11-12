Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
12 listopada 2025
Świat

1358. dzień wojny. Inne niż dotąd bitwy o Pokrowsk i Myrnohrad. Czy Rosjanie zmienili taktykę?

Ukraińscy żołnierze w Pokrowsku, sierpień 2025 r. Ukraińscy żołnierze w Pokrowsku, sierpień 2025 r. Viacheslav Ratynsky / The Times/News Licensing / Reuters / Forum
Wojska stale potrzebują zaopatrzenia, inaczej nie są w stanie walczyć. Jeśli więc jakieś zgrupowanie dostanie się w okrążenie, a zaopatrzenie nie dociera, zdolności bojowe ulegają szybkiej erozji.

W Rosji wzorem Ukrainy powstały jako samodzielny rodzaj sił Wojska Systemów Bezzałogowych. Więcej na ten temat jutro, bo temat jest ciekawy, zwłaszcza że w Rosji i Ukrainie mają one odgrywać nieco inną rolę.

Nocą ukraińskie drony zaatakowały zakład chemiczny w Budianowsku (Kraj Stawropolski), czyli na Przedkaukaziu, w połowie drogi między morzem Czarnym i Kaspijskim. Produkuje się tu benzol, propylen, etylen, polimery i masy plastyczne. To znaczy produkowało się. Wczoraj drony uderzyły z kolei w rafinerię w Orsku, przy północnej granicy z Kazachstanem. Przetwarza się tu 132 tys. baryłek ropy dziennie. Tradycyjnie atak wywołał pożar, o co w rafinerii raczej nietrudno. Ukraińskie lotnictwo uderzyło natomiast w Bachmucie, gdzie pracowało rosyjskie dowództwo nieustalonego szczebla.

Czytaj też: Zapomniany południowy odcinek frontu. Ukraińcy bez szans na zdobycie korytarza krymskiego?

Samobójcza misja w Pokrowsku

Rosjanie musieli panować w powietrzu w rejonie Pokrowska i Myrnohradu, skoro zrzucają ciężkie trzytonowe bomby przenoszone przez bombowce strategiczne Tu-22M. Takie bomby „resetują” budynki do fundamentów, grzebiąc wszystkich w środku. Akcja wyburzania miasta z powietrza ma na celu zabicie jak największej liczby ukraińskich żołnierzy. Rosja zaryzykowała cenne samoloty, więc wykończenie obrońców Myrnohradu musi być dla niej istotne.

Ukraiński 425.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
