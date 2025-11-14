Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
14 listopada 2025
1360. dzień wojny. Jak działa obrona? W Ukrainie wszystko stanęło na głowie

Ćwiczenia ukraińskich żołnierzy w okopach, listopad 2025 r. Ćwiczenia ukraińskich żołnierzy w okopach, listopad 2025 r. Smoliyenko Dmytro / Ukrinform / ABACA / East News
Zorganizowanie dobrej obrony nigdy nie było łatwe. Jednak w Ukrainie obserwujemy coś absolutnie nowego i nieznanego.

Rosyjskie wojska kontynuują natarcie w rejonie Hulajpola w obwodzie zaporoskim, zaczynają obchodzić to miasteczko od północy. Wszystko wskazuje, że tu też dążą do okrążenia Ukraińców, by wykreować tu nowy szczelny kocioł służący do całkowitego ich unicestwienia.

Pod Pokrowskiem trwają ciężkie walki. Rosjanie usiłują zlikwidować ostatnie kieszenie oporu w Myrnohradzie. Ukraińcy kontratakują, by nie dopuścić do całkowitego uszczelnienia pierścienia wokół obu miasteczek.

Rosjanie nadal popełniają zbrodnie wojenne, całkowicie zamierzone. Nagrania z geolokalizacją opublikowane 13 listopada pokazują skutki ataku drona na cywilne pojazdy jadące autostradą P-79 Kupiańsk–Borowa na północ od Nowopłatoniwki. Ukraińska prokuratura obwodu charkowskiego podała, że ​​zamordowano trzech cywilów, czwarty został ranny. Były to ataki systemów typu amunicja krążąca: operator dobiera cele z rozmysłem.

Reuters donosi, że Rosjanie zamknęli port w Noworosyjsku dla tankowców. We wcześniejszych atakach aparatów bezzałogowych, morskich i powietrznych, poważnie oberwał tu terminal naftowy, uniemożliwiając załadunek. A rurociąg prowadzący do portu przerwał pompowanie ropy, bo i tak nie ma jej kto odbierać.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła 13 listopada, że ​​Unia przyznała Ukrainie dodatkowe 6 mld euro bezpośredniej pomocy budżetowej.

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
