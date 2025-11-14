1360. dzień wojny. Jak działa obrona? W Ukrainie wszystko stanęło na głowie

Zorganizowanie dobrej obrony nigdy nie było łatwe. Jednak w Ukrainie obserwujemy coś absolutnie nowego i nieznanego.

Rosyjskie wojska kontynuują natarcie w rejonie Hulajpola w obwodzie zaporoskim, zaczynają obchodzić to miasteczko od północy. Wszystko wskazuje, że tu też dążą do okrążenia Ukraińców, by wykreować tu nowy szczelny kocioł służący do całkowitego ich unicestwienia.

Pod Pokrowskiem trwają ciężkie walki. Rosjanie usiłują zlikwidować ostatnie kieszenie oporu w Myrnohradzie. Ukraińcy kontratakują, by nie dopuścić do całkowitego uszczelnienia pierścienia wokół obu miasteczek.

Rosjanie nadal popełniają zbrodnie wojenne, całkowicie zamierzone. Nagrania z geolokalizacją opublikowane 13 listopada pokazują skutki ataku drona na cywilne pojazdy jadące autostradą P-79 Kupiańsk–Borowa na północ od Nowopłatoniwki. Ukraińska prokuratura obwodu charkowskiego podała, że ​​zamordowano trzech cywilów, czwarty został ranny. Były to ataki systemów typu amunicja krążąca: operator dobiera cele z rozmysłem.

Reuters donosi, że Rosjanie zamknęli port w Noworosyjsku dla tankowców. We wcześniejszych atakach aparatów bezzałogowych, morskich i powietrznych, poważnie oberwał tu terminal naftowy, uniemożliwiając załadunek. A rurociąg prowadzący do portu przerwał pompowanie ropy, bo i tak nie ma jej kto odbierać.