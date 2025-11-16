Przejdź do treści
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
16 listopada 2025
Świat

Chińczycy przeprowadzili cyberatak praktycznie bez udziału człowieka. Jest się czego bać?

16 listopada 2025
Grupa hakerów wykorzystała Claude Code, narzędzie wykorzystywane do automatyzacji procesu pisania kodu, do infiltracji ponad 30 różnych instytucji na świecie. Grupa hakerów wykorzystała Claude Code, narzędzie wykorzystywane do automatyzacji procesu pisania kodu, do infiltracji ponad 30 różnych instytucji na świecie. Jernej Furman / Wikipedia
W ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo gorących nagłówków o wykorzystaniu infrastruktury firmy Anthropic do cyberataku, w którym udział człowieka był minimalny. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana.

Dla odbiorcy spoza sektora technologicznego fakty są dość skomplikowane i niepełne. Wszak mamy do czynienia z przedstawicielami Chin z ich ustrojem totalitarnym, krajem obwarowanym blokadą informacyjną i mającym nieprzejrzyste zamiary. Nie wiadomo też na pewno, czy rzeczywiście grupa hakerów, która przeprowadziła atak, była w całości chińska i czy działała na zlecenie Partii Komunistycznej – to wysoce prawdopodobne, ale nawet Anthropic pochodzenie sprawcom przypisuje w swoim raporcie jedynie „z silnym przekonaniem”. Rzecz dotyczy wydarzeń z września, firma dopiero teraz zdecydowała się sprawę upublicznić.

Czytaj też: AI stawia świat na głowie. Co teraz? „Czuję się współodpowiedzialny. I namawiam: korzystajcie”

Sztuczna inteligencja atakuje

Według raportu grupa hakerów wykorzystała Claude Code, narzędzie wykorzystywane do automatyzacji procesu pisania kodu, do infiltracji ponad 30 instytucji na całym świecie. Nie wiadomo, kto miał paść ofiarą uderzenia; według analityków z Anthropic były to rozmaite podmioty, od banków po administrację publiczną. Hakerzy użyli narzędzia amerykańskiej firmy do niemal całkowicie autonomicznego działania. Anthropic szacuje, że „80, a nawet 90 proc.” wszystkich kroków podjętych w czasie ataku zostało zrealizowanych bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Zaprogramowani przez Claude Code agenci, niezależni i wypuszczeni do sieci, „popełnili wiele błędów”. Od efektu ważniejsza jest jednak skala – szacunki wskazują, że w czasie trwania całej operacji człowiek musiał manualnie interweniować, czyli podejmować kierunkowe decyzje co do dalszych kroków, zaledwie kilka razy, prawdopodobnie mniej niż dziesięć.

Raport wzbudził popłoch nie tylko w środowisku technologicznym. Senator Partii Demokratycznej Chris Murphy napisał w mediach społecznościowych, że „musimy się wszyscy obudzić, bo to coś [sztuczna inteligencja] nas zniszczy, jeśli regulacja technologii nie stanie się narodowym priorytetem”.

Inni komentatorzy zwracają uwagę na trudności w przeciwdziałaniu tego typu atakom oraz gigantyczny postęp, jaki firmy technologiczne zrobiły, jeśli chodzi o zdolności tzw. agentowej sztucznej inteligencji. Sam Hogg, brytyjski analityk, ekspert od Chin, podkreślił natomiast, że to kolejny dowód zaawansowania Państwa Środka, które potrafi bez problemu wykorzystać zachodnią technologię do własnych celów, niekoniecznie spójnych ze strategią Zachodu.

Czytaj też: Premier radzi się ChatGPT, awatar rozmawia z wyborcami. Czy to początek rewolucji?

Więcej niż modele językowe

Jest się czego bać? I na czym polega wyjątkowość ataku, który wytropili pracownicy Anthropic AI? Sztuczna inteligencja zrobiła w ciągu roku olbrzymi postęp. To już nie są tylko modele językowe generujące tekst – np. plan przeprowadzenia cyberataku punkt po punkcie. Dzisiaj można dać jej zestaw narzędzi, którymi technologia swobodnie się posługuje – tłumaczy Piotr Grudzień, współzałożyciel i Chief Technology Officer (CTO) Quickchat AI, warszawskiej firmy tworzącej rozwiązania w obszarze AI.

Jak dodaje, dzisiaj hakerzy mogą wyposażyć modele sztucznej inteligencji np. w program do łamania haseł i skanowania baz danych, kod analizujący sieć instytucji, którą biorą na cel, a nawet pozwolić na napisanie własnego krótkiego programu, który sam przeanalizuje tekst wykradzionych dokumentów.

– Sztuczna inteligencja będzie obserwować rezultaty, modyfikować swój plan i wykonywać kolejne optymalne kroki – wyjaśnia Piotr Grudzień. Jeśli na jakimkolwiek etapie dojdzie do błędu, obserwujący działania AI człowiek może włączyć się w operację i skorygować agenta. Jak wynika z raportu Anthropic, do takich sytuacji dochodzi wciąż relatywnie często, co nie zmienia faktu, że prawie cały chiński atak został przeprowadzony autonomicznie.

Na ile jest to jednak przełom technologiczny – tu zdania są podzielone. Niektóre media, np. brytyjski „The Guardian”, cytują analityków wskazujących, że w operacjach Chińczyków nie było niczego, co do tej pory uznawano za niemożliwe. Pojawiają się oskarżenia o próbę wywołania nadmiernej ekscytacji zdolnościami Claude Code, w czym Anthropic niewątpliwie ma interes jako firma sprzedająca te usługi.

Przede wszystkim pytanie brzmi: jak się bronić, skoro ataki niemal w całości przeprowadzane są autonomicznie, a technologia idzie do przodu, czasem wręcz w tempie wykładniczym. Czy zbliżamy się do sytuacji, w której człowiek nie będzie w stanie obronić się przed AI? Wyścig zbrojeń zostanie zredukowany do rywalizacji na modele i agentów.

Czytaj też: Ostry spór naukowców. AI myśli jak ludzie czy tylko udaje? A może myli się jak człowiek?

1 proc. geniuszu

– Już teraz, a zwłaszcza po opublikowaniu tego raportu, nie wyobrażam sobie, żeby zespoły zajmujące się cyberbezpieczeństwem nie używały tego typu taktyk do wykrywania luk we własnych systemach zabezpieczeń i łatania ich. Cyberataki, podobnie jak praca w całej branży komputerowej, będą w coraz większym stopniu wykonywane autonomicznie przez AI – to musi też dotyczyć pracy nad cyberbezpieczeństwem – analizuje Piotr Grudzień. Niemniej, jego zdaniem, obrońcy nie stoją na straconej pozycji. Nasz rozmówca uważa, że na skuteczny cyberatak składa się 99 proc. żmudnej pracy i 1 proc. geniuszu, natomiast bezpieczeństwo cyfrowe – to już 100 proc. starannej pracy.

Na razie sztuczna inteligencja jest dobra – i coraz lepsza – właśnie w czynnościach powtarzalnych i precyzyjnych, brak jej elementu geniuszu, o który także wśród ludzi bardzo trudno. To wciąż domena zarezerwowana dla człowieka, bez jego udziału żadnego ataku nie da się zatrzymać. Przynajmniej na razie – co zresztą jest frazą kluczową w każdej rozmowie na temat AI.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
