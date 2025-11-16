1362. dzień wojny. Zasada trzech „C”, czyli jak odstraszyć Rosję. Lepiej grać ten mecz na wyjeździe

Największą sztuką wygrania wojny jest niedopuszczenie do jej wybuchu. Dlatego tak ważne jest odstraszanie potencjalnego przeciwnika.

Sytuacja w rejonie Hulajpola robi się bardzo zła. Rosjanie zdobyli większą wieś (Riwnopil) i mniejszą nieopodal (Jabłukowe). Obie znajdują się na północ od Hulajpola, któremu coraz bardziej grozi oskrzydlenie, a może i całkowite okrążenie. Rosjanie korzystają z gorszej pogody, głównie mgły. Działania ukraińskich dronów są ograniczone.

Niedaleko stąd skutecznie rozwija się natarcie na północ. W szturmie z udziałem pojazdów pancernych Rosjanie wtargnęli do wsi Nowopawliwka ok. 35 km od Wełyki Nowosiłki. Widać, jak daleko zaszli: ok. 40 km od wiosny. Spokojniejszy był natomiast rejon Orichiw–Nowopawliwka (inna niż ta wyżej) na południe od Zaporoża.

Ataki na infrastrukturę

Niestety, rośnie liczba bomb codziennie zrzucanych na ukraińskie wojska. Średnia w październiku wynosiła 170, dziś 220. Rosjanie kontynuują też uderzenia pociskami skrzydlatymi i dronami na infrastrukturę kolejową. Według strony ukraińskiej od stycznia wykonali już blisko 800 tego rodzaju ataków. Ale uszkodzenia infrastruktury kolejowej są szybko naprawiane. Rzecz w tym, że ostatnio Rosjanie koncentrują się na infrastrukturze gazowej i ciepłowniczej. Znów chcą złamać wolę walki ludności, zamieniając jej mieszkania w lodówki.

W rejonie Pokrowska ponownie uaktywniło się lotnictwo Ukrainy.