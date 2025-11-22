Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
22 listopada 2025
Świat

1368. dzień wojny. Polacy nie znają się na dronach? Bzdura. Musimy być szybko gotowi

22 listopada 2025
Wspólne szkolenia z Ukrainą to bezcenna lekcja dla operatorów dronów. Wspólne szkolenia z Ukrainą to bezcenna lekcja dla operatorów dronów. Shutterstock
Coraz bardziej prawdopodobna staje się perspektywa, że Ukraina upadnie, a to oznacza, że Polska stanie na linii ognia. Czerpiąc z ukraińskich doświadczeń, musimy być gotowi do obrony.

Mamy do wyboru utratę godności lub ważnego sojusznika – tak Wołodymyr Zełenski odpowiedział na pakt Dmitriew–Witkoff. Cała ta propozycja to ciężki dowcip uzgodniony (bo przecież nie wynegocjowany) przez Steve’a Witkoffa z Kiryłłem Dmitriewem na Florydzie i wszystko wskazuje, że nie zostanie przyjęta przez Kijów. Europejczycy też mają świadomość, że ten plan oznacza w praktyce upadek Ukrainy, co z kolei stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo dla nas.

Jest oczywiste, że plany Rosji nie ograniczają się do Ukrainy czy nawet Polski. Putin chce dominować w całej Europie, inaczej jego wymarzony świat wielobiegunowy się nie ziści, a Rosja stanie się znów ubogim krewnym Europy, przychodzącym po prośbie do bogatych państw i sprzedającym tanio swoje surowce. Takim trędowatym pariasem można pomiatać. Pokonanie Ukrainy oznacza przeniesienie działań bojowych dalej; Europa nie może do tego dopuścić, o ile nie chce bezpośrednio walczyć z Rosją. To oczywiste dla europejskich przywódców, ale zupełnie nieoczywiste dla amerykańskiej administracji, która bierze umizgi Kremla za dobrą monetę, naiwnie wierząc w szczere intencje starego lisa z KGB.

Wielka Brytania ogłosiła tymczasem, że pracuje z Ukrainą nad kontrpropozycją pokojową. W proces włączono pozostałych europejskich przywódców.

Źródło zbliżone do rosyjskiego resortu spraw zagranicznych stwierdziło, że plan w obecnym kształcie jest „niegotowy” – Rosja sprzeciwia się gwarancjom bezpieczeństwa dla Kijowa i wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do wspierania Ukrainy, chciałaby też większej redukcji ukraińskich wojsk.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama