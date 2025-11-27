1373. dzień wojny. Z Rosją można współpracować, jeśli chcemy jako ofiara podać katowi topór

Pod wpływem nacisków USA w europejsko-ukraińskim projekcie porozumienia pokojowego pozostaje punkt 13: „Rosja będzie stopniowo ponownie integrować się ze światową gospodarką”. Co to dla nas oznacza?

Rosyjski dysydent, znany mistrz szachowy Garij Kasparow powiedział w czasie Halifax Security Forum w Kanadzie: „Od 4 lat Ukraina walczy za całą Europę. NATO powstało po to, by toczyć jedną wojnę – nie po to, by iść do Afganistanu, nie po to, by iść do Syrii – po to, by ocalić wolną Europę przed rosyjską agresją. Ukraina jest jedynym krajem, który toczy tę wojnę, a my wciąż dyskutujemy, czy powinniśmy włączyć ją do sojuszu, czy nie”. Nic dodać, nic ująć, diagnoza niezwykle trafna.

Rosyjski czołgista buriackiego pochodzenia z 5. Tacyńskiej Brygady Pancernej Gwardii z 36. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego, która na początku wojny miała trzy bataliony czołgów T-72B i batalion piechoty zmechanizowanej, mówi, że w brygadzie zostały dwa bataliony, w tym jeden niepełny czołgów i piechurzy niedawno wcieleni do wojska. Niepełny, bo brakuje ludzi. Wspomniany czołgista został okaleczony i wrócił do rodzinnej Buriacji na długą rehabilitację, czyli i tak miał dużo szczęścia.

Na Litwie trwają dyskusje na temat możliwego rozmontowania torów prowadzących do przejść granicznych z Rosją. W państwach bałtyckich, podobnie jak w Ukrainie, jest rosyjski prześwit szyn, czyli 1520 mm zamiast europejskiego standardu 1435 mm. To tylko 8,5 cm różnicy w odstępach między szynami w torze, ale oczywiście wymaga innych zestawów kołowych taboru kolejowego. Właśnie z powodu tych dogodnych połączeń kolejowych i drogowych prawdziwy „przesmyk suwalski” leży na Litwie, a nie w Polsce. Skoro Litwa rozważa takie posunięcie, to najwyraźniej realnie ocenia groźbę rosyjskiej agresji.

Rosja skazała na dożywocie ośmiu podejrzanych o wysadzenie Mostu Krymskiego w październiku 2022 r. Są to Artiom Azatian, Georgij Azatian, Oleg Antipow, Aleksandr Bylin, Władimir Złoba, Dmitrij Tiażełych, Roman Sołomko i Artur Ter-Taganian. Zajmowali się oni drobnymi usługami, takimi jak sprzedaż kart SIM, i nawet nie wiedzieli, w czym uczestniczą. No ale ma to być przestroga dla innych.

Tymczasem ostatniej nocy ukraińskie drony po raz piąty zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku, znów wywołując w niej poważny pożar. Jak tak dalej pójdzie, trzeba będzie ją całkiem zamknąć.

Na froncie w rejonie Hulajpola sytuacja jest coraz gorsza. Pod kolejnymi ciosami Rosjan znów zawodzi 102. Brygada Obrony Terytorialnej. Brygady ukraińskiego WOT na dość wczesnym etapie wojny zostały skierowane na front do łatania dziur, choć pierwotnie nie takie było ich zadanie. Miały ochraniać tyły przed działaniami dywersyjnymi, zabezpieczać szlaki komunikacyjne, wspierać obronę cywilną, być odwodem przeciwdesantowym. Zadania te szybko przejęła policja i inne służby, zaś terytorialsów skierowano najpierw na mniej aktywne kierunki frontu, ale bardzo szybko znaleźli się w głównym nurcie walk. Szybko się też okazało, że mają wielkie braki tak w wyszkoleniu, jak i wyposażeniu oraz uzbrojeniu. Stopniowo jednak pokojowe szkolenie zastąpiło frontowe doświadczenie, zaś braki w sprzęcie stopniowo uzupełniano. Po dłuższym pobycie wojsk OT na froncie dotąd nie udało się jednak wyeliminować jednego deficytu: umiejętności dobrego dowodzenia na poziomie zawodowych oficerów wojsk regularnych. To obniża wartość bojową ukraińskich terytorialsów, bo choć sami żołnierze są już frontowymi wygami, to dowódcy wciąż nie radzą sobie z podejmowaniem właściwych decyzji taktycznych. Nie mają więc autorytetu i w tej sytuacji morale ich jednostek jest niższe.

Wojna woli, a nie walka o terytoria

Trudno opowiadać o sytuacji na froncie, ponieważ jest to wojna woli, a nie walka o terytoria. Rosjanie starają się zadać ukraińskim wojskom jak największe straty, co powoduje, że płynące uzupełnienia to ludzie z coraz mniejszą motywacją i wolą walki, którzy niestety często dezerterują mimo surowych kar, a czasem w sytuacji bojowej wolą się wycofać, niż znaleźć w częściowej choćby izolacji czy zmagać się z furią nieprzyjacielskich szturmów. W takiej sytuacji trudno powiedzieć, jak długo jeszcze wytrzyma ukraińska wola przetrwania, jak wiele jeszcze zniesie ukraińska ludność, czy stres i strach, rozpacz po stracie bliskich nie wezmą góry nad wolą życia w wolnym, niepodległym kraju. Trzyma ich głównie strach przed czymś o wiele gorszym, strach przed prorosyjską władzą w Kijowie, która – jak władze PRL bezpośrednio po wojnie – przy współpracy Rosjan wprowadzi surowy, niesprawiedliwy reżim, nie wahając się przed ciężkim państwowym terrorem i przemocą wobec obywateli.

Tymczasem Rosja wystraszyła się najwyraźniej, że sławetna już propozycja pokojowa w postaci paktu Dmitriew-Witkoff może po niewielkich modyfikacjach zostać przyjęta przez Ukrainę. A przecież została ona wysunięta tylko w jednym celu: żeby nabrać prezydenta Donalda Trumpa i przekonać go, że to Ukraina odrzuca porozumienia pokojowe. Nagle okazało się, że po niewielkich zmianach Ukraina jest skłonna przyjąć te propozycje, więc Rosja musi się z nich wycofać rakiem. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow oświadczył 26 listopada, że Rosja „jest przygotowana do osiągnięcia swoich deklarowanych celów”. Czyli zasugerował, że pokój będzie, jak Ukraina się podda.

Rosja bardzo sprytnie balansuje między pozorowanymi rozmowami pokojowymi a wysyłaniem komunikatów, że interesuje ją jedynie realizacja maksymalistycznych celów, czyli przejęcie kontroli nad Ukrainą. Zadziwiające, że prezydent Donald Trump nie zdał sobie dotąd sprawy, co jest celem Rosji i że upadek Ukrainy to przejście do kolejnego etapu, w którym następna agresja nastąpi na państwo NATO, co teoretycznie będzie wymagało zaangażowania się militarnego. Chyba że Stany Zjednoczone nie zamierzają się angażować w obronę Europy, wtedy jest im wszystko jedno.

Pochwała pragmatyzmu jako element propagandy

Podpunkt „b” punktu 13 zmodyfikowanego już projektu porozumienia pokojowego brzmi: „Stany Zjednoczone zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej w celu dążenia do wzajemnego rozwoju w obszarach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, pierwiastków ziem rzadkich, wspólnych projektów w Arktyce, a także różnych innych wzajemnie korzystnych możliwości korporacyjnych”. Oczywiście pojawiły się głosy, i to w naszym własnym kraju, że powinniśmy zrobić to samo, że powinniśmy otworzyć się na współpracę z Rosją. Bo przecież nadal będą naszymi sąsiadami i jakoś trzeba będzie ułożyć sobie z nimi stosunki w momencie zawarcia pokoju. Mało tego, sugeruje się, że jesteśmy – jako państwo – rusofobiczni i to właśnie wyklucza nas z międzynarodowego dyskursu, bo podejście „świata” jest wolne od uprzedzeń i jako takie jest bardziej pragmatyczne.

To niestety bardzo niebezpieczna propaganda, która tylko z pozoru brzmi logicznie. Prawdziwym celem Rosji jest podporządkowanie sobie kolejnych europejskich państw, by ostatecznie zbudować własną strefę wpływów w całej Europie. Wizja takiego świata to Europa złożona z państw nowego bloku wschodniego, zbudowanych na wzór Białorusi, z podobnymi lokalnymi reżimami podporządkowanymi Rosji. W tej sytuacji ewentualna współpraca z Rosją to obecnie współpraca ofiary z katem. Możemy jako ofiara podać katowi topór, a on nam powie dziękuję lub poczęstuje papierosem. Czy taka współpraca nas interesuje?

Rosja otwarcie deklaruje, że prowadzi z nami wojnę. Mówi przy tym o wojnie z całym „Zachodem”, mając w zasadzie na myśli Europę, bo Stany mają chwilowo być jedynie trzymane na dystans, co się Rosji idealnie udaje. Jak ktoś chce współpracować z państwem, które toczy z nim wojnę? Sprzedawać mu amunicję? Tymczasem Rosja nie widzi w tym sprzeczności. Już Włodzimierz Lenin powiedział, że „kapitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym ich powiesimy”. Rosjanie są w tym bezwzględni. Niedawno ukazała się całkiem niezła trzytomowa monografia zakładu Uralmaszzawod, napisana przez pryzmat trzech głównych rodzin produkowanych tu czołgów: T-34, T-54/55/62 i T-72/90. Z wielkim zaskoczeniem można przeczytać, że maszyny, na których te czołgi produkowano, obrabiarki, prasy hydrauliczne, piece do galwanizacji i wiele innego oprzyrządowania było w 90 proc. pochodzenia zachodniego. Kupowano je w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Austrii, Francji czy Japonii, po to, by produkować na nich czołgi przeznaczone do rozjechania gąsienicami Europy Zachodniej. To wspaniała ilustracja tego, co powiedział Włodzimierz Lenin.

Wojna, którą toczy z nami Rosja, jest wojną nowego typu. O ile celem wojny jest zawsze narzucenie swojej woli drugiemu państwu, co w maksymalnej formie obejmuje całkowite i trwałe jego podporządkowanie sobie, to można to zrobić w sposób tradycyjny lub nowy właśnie. Tradycyjnie do realizacji tego celu używano siły militarnej i przemocy fizycznej. W konflikcie nowego typu ciężar konfrontacji jest przeniesiony na obszar poniżej progu wojny. To wściekła wojna kognitywna, nawałnica informacyjna, dezinformacyjna i manipulacyjna prowadzona za pomocą technicznych środków przekazu, przekupnych mediów i agentury wpływu, do którego to chóru dołączają nieświadomi influencerzy, niekoniecznie internetowi, ale też i tradycyjno-medialni, albo chcący ugrać swoje partykularne cele, albo święcie wierzący w sprawę, bo już ulegli wojnie kognitywnej. Wojna kognitywna wzmacniana jest odpowiednimi incydentami wciąż poniżej progu wojny, dywersją, sabotażem, wlotami dronów, nasyłaniem imigrantów i coraz bardziej agresywną penetracją agenturalną.

Ciężar łamania państwa przeniesiono z czołgów na internet i działania asymetryczne. Bez czołgów oczywiście się nie obejdzie, ale wjadą na gotowe. I to też się Rosjanom idealnie udaje. Polacy przegrywają na froncie tej nowej wojny i cofają się na całej linii. To nie odwrót, to chaotyczna ucieczka. Na razie cofnęliśmy się na pozycje „nie znosimy Ukraińców”. Trwa zażarta walka o pozycje „wyjdźmy z UE”. Tę pozycję też tracimy. I tak, kiedy będziemy już całkiem podbici, daleko za linią wirtualnej Wisły, wtedy wjadą oni.

Ta wojna już się toczy, wyraźnie ją odczuwamy i trudno chyba oczekiwać, że mamy współpracować z najeźdźcą. Taka współpraca ma nawet swoją ładną nazwę, pochodzącą z francuskiego: kolaboracja.