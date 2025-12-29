Viktor Orbán, „koń trojański” Putina, liczy na Jałtę 2.0. Chce być królem Europy Środkowej

Premier Węgier liczy w nowym roku na Jałtę 2.0, po której to on – przy wsparciu Moskwy – zostanie królem Europy Środkowej. Ale może jeszcze przegrać kwietniowe wybory.

Saper Vodiczka mawiał, że każdy Węgier sam jest sobie winien, że jest Węgrem. To powiedzonko bohatera „Przygód dobrego wojaka Szwejka” wciąż ma większy sens, niż mogłoby się wydawać.

Viktor Orbán konsekwentnie próbuje naprawić tę historyczną niesprawiedliwość, która jego zdaniem spotkała Węgry po pierwszej wojnie światowej. Chce im przywrócić pozycję regionalnego mocarstwa w nowym europejskim porządku, który wyłania się zza kulis amerykańsko-rosyjskich rozmów o przyszłości Ukrainy. To ryzykowna gra, której wynik prawdopodobnie poznamy już w 2026 r.

Premier Węgier jest przekonany, że czeka nas Jałta 2.0. Przywódcy największych państw UE: Niemiec, Francji i Włoch pogodzą się z dyktatem Donalda Trumpa, gdyż – mówiąc słowami prezydenta USA – nie mają kart. Zdaniem Orbána nikt w Europie nie chce umierać za Kijów (podobnie jak w 1956 r. nikt na Zachodzie nie zamierzał umierać za Budapeszt).

Żadne z państw europejskich nie jest gotowe na wojnę z Rosją, Unii zaś nie stać na finansowanie Ukrainy. Dla Orbána to kolejny dowód, że UE jest przeżytkiem, reliktem epoki optymizmu, wiary w globalizację, demokrację liberalną i koniec historii. W nowym, mrocznym świecie po Jałcie 2.0 liczyć się będą silni przywódcy i ich osobiste relacje z liderami samolubnych mocarstw: USA, Rosji i Chin.

Jak wąż na fakira

Orbán ma w tej dziedzinie sporą przewagę nad konkurencją. Od kilkunastu lat regularnie spotyka się z Trumpem, Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem.