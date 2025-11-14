Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
14 listopada 2025
Świat

Świat na zakręcie: przegląd „Polityki”. O co Orbán tak naprawdę zabiegał u Trumpa

14 listopada 2025
Viktor Orbán w Białym Domu, 7 listopada 2025 r. Viktor Orbán w Białym Domu, 7 listopada 2025 r. MediaPunch / Backgrid / Backgrid USA / Forum
Węgierski premier wcale nie walczył u Trumpa o wyłączenie z sankcji na rosyjską ropę z troski o własnych obywateli. Z kolei w Brukseli rośnie nieufność wobec niedawnych partnerów z Ameryki.

W najnowszym wydaniu „Świata na zakręcie”, cyklu poświęconego sprawom międzynarodowym i trendom w geopolityce, piszemy o coraz większych trudnościach, na które napotykają przedstawiciele unijnych instytucji, podejmując próby dialogu zarówno z amerykańskim biznesem, jak i dyplomatami. Jak wynika z rozmów z osobami pracującymi na styku sektora prywatnego i publicznego, a także ekspertami od dezinformacji, administracja Trumpa wywiera na Europie presję, by platformy technologiczne mogły tu realizować swoje interesy bez ograniczeń.

A Viktor Orbán nie może spać spokojnie – jego niedawna wizyta w Waszyngtonie była propagandowym sukcesem, ale ostatecznie nie otrzymał obietnicy wyłączenia Węgrów z amerykańskich sankcji na rosyjskie koncerny paliwowe. A tracą na tym blisko z nim związani oligarchowie.

MAGA straszy Unię

Jest bezpośrednia linia wymiany dokumentów między przedstawicielami firm technologicznych i amerykańskimi ambasadami. Choć wiele spotkań w Brukseli toczy się za zamkniętymi drzwiami, a ich treść powinna zostać tajna, lobbyści i pracownicy koncernów wynoszą informacje i przekazują je amerykańskim ambasadom – opowiada „Polityce” osoba związana kiedyś z administracją Bidena, dzisiaj zaangażowana w walkę z dezinformacją.

Powołując się na źródła w Komisji Europejskiej i europejskich organizacjach pozarządowych, wskazuje, że wśród dyplomatów panuje konsternacja. Nikt nie wie, jak się zachować; Europa nie może sobie pozwolić na zerwanie czy chociaż ochłodzenie stosunków dyplomatycznych z Waszyngtonem – a jednocześnie rośnie świadomość, że USA to już nie sojusznik, najwyżej kontrahent. W kwestiach regulacji platform społecznościowych – prawdopodobnie też cyfrowy kolonizator.

Jak słyszymy, obieg dokumentów jest właściwie zamknięty między firmami technologicznymi a placówkami dyplomatycznymi. Notatki ze spotkań z UE docierają do ambasad, stamtąd za ocean, do Kongresu USA, a potem wpływowi politycy z obozu MAGA straszą Unię karami w postaci ceł, jeśli zyski platform technologicznych zostaną zredukowane przez regulacje.

Nasz informator, zachowujący anonimowość z powodu gróźb śmierci pod jego adresem, a także postępowań przed Kongresem, twierdzi, że Unia jest bezbronna w tej sprawie. Nie bardzo ma jak walczyć z synergią big techu z ambasadami, zwłaszcza że Departament Stanu nie robi już tajemnicy z tego, że wspiera wszystko, co mówi Elon Musk i inni technomiliarderzy.

Orbán chciał ulgi dla kolegów

Wbrew obiegowej narracji węgierski premier nie pojechał do USA walczyć o wyłączenie z sankcji z powodów politycznych. Wielu zachodnich komentatorów twierdziło, że to wybieg kampanijny: Węgrzy kupują spore ilości rosyjskiej ropy, ograniczenie importu zmusiłoby ich do wyłączenia niektórych rafinerii i podniesienia cen. A to miałoby zaszkodzić notowaniom Fideszu przed przyszłorocznymi wyborami. Jak jednak wynika z analiz think tanku Centre for the Study of Democracy (CSD), decyzja Orbána nie mogła być do końca podyktowana kalkulacją wyborczą, bo od dawna ma alternatywy dla rosyjskiej ropy. Tyle że z nich nie korzysta.

Martin Vladimirov, szef CSD, opublikował w social mediach fragment wspomnianej analizy. Wynika z niej, że Orbán naciskał na wyłączenie Węgier z amerykańskich sankcji, bo na handlu ropą z Rosją zarabiają jego akolici. Rurociąg Adria, wychodzący z obszaru Morza Adriatyckiego, byłby w stanie dostarczyć do całego regionu Europy Środkowej 400 tys. baryłek ropy dziennie – o jedną trzecią więcej, niż wynosi zapotrzebowanie na ten surowiec, pisze Vladimirov.

Co więcej, rząd Chorwacji wielokrotnie oferował władzom w Budapeszcie swoje zasoby. Orbán za każdym razem odmawiał. A robił to, bo zarówno we władzach MOL, węgierskiego koncernu paliwowego, obsługującego import z Rosji, jak i spółkach pośredniczących w transakcjach między rządem a Łukoilem zasiadają blisko związani z nim oligarchowie. Orbán ryzykowałby kolejny wewnętrzny rozłam, co w roku wyborczym mogłoby skończyć się katastrofą.

Czytaj też: Orbán chce przyspawać się do władzy. Ziobro z Romanowskim powinni trzymać kciuki

Nawrocki bez wielkich sojuszników

Mija sto dni na urzędzie Karola Nawrockiego. Od początku zapowiadał, że będzie bardzo aktywny w polityce zagranicznej, a otoczenie międzynarodowe i trendy geopolityczne zdawały się sugerować, że duch czasu jest po jego stronie. Jak jednak słyszymy od dyplomatów z Francji i Niemiec, nie jest tematem rozmów ani nawet obiektem zainteresowania europejskich przywódców.

Jeden z francuskich dyplomatów stwierdził w rozmowie z „Polityką”, że Pałac Elizejski niespecjalnie przejął się wynikami wyborów prezydenckich w Polsce, nawet jeśli establishment wolałby zapewne Rafała Trzaskowskiego. Jak słyszymy, Francuzi w sprawie polityki wschodniej i sytuacji na froncie ukraińskim wolą sami przejąć rolę rozgrywającego, ewentualnie oprzeć się na decyzjach unijnych i krajach skandynawskich. – Poparcie dla ewentualnego udziału naszych wojsk w siłach pokojowych jest u nas duże – ujawnia nasz rozmówca, sugerując, że Francuzi wolą, żeby ich oddziały służyły w Ukrainie niż np. w Afryce.

Źródła z Niemiec wskazują z kolei na zaniepokojenie stanem bilateralnych relacji z Warszawą, ale wiele działań Nawrockiego uznają za propagandowe ruchy na użytek wewnętrzny.

Poza Europą

Chińskie banki symulują? Jak donosi Bloomberg, całkiem sporo podmiotów finansowych w Państwie Środka wprowadziło nową, nie do końca jawną ofertę kredytową. Banki oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach tylko po to, by klienci natychmiast je w całości spłacili, nawet tego samego dnia, a więc bez odsetek. Banki mają realizować w ten sposób cele stymulujące wzrost gospodarczy, narzucone przez Partię Komunistyczną.

Irański zamach udaremniony w Meksyku. Według agencji Associated Press działający na zlecenie władz Iranu zamachowcy próbowali zabić izraelskiego ambasadora w Mexico City. Niewykluczone, że byli związani z jedną z latynoskich komórek Hezbollahu, który bardzo prężnie działa na półkuli zachodniej, głównie w diasporze libańskiej i palestyńskiej i wśród obywateli Iranu. Zamach został udaremniony głównie dzięki bliskiej współpracy wywiadów Izraela i Meksyku.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Więcej na ten temat
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

    Edwin Bendyk

  2. Były izraelski żołnierz: Tanie stało się życie Palestyńczyków w Gazie. Przekroczyliśmy Rubikon

    Agnieszka Zagner

  3. 1355. dzień wojny. Dlaczego Rosjanie popierają wojnę? Oto zagadka ich odporności

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. Gniewne zetki protestują na świecie. O co im chodzi? Warto przyjąć postawę cierpliwego widza

    Paulina Wilk

  5. 1358. dzień wojny. Inne niż dotąd bitwy o Pokrowsk i Myrnohrad. Czy Rosjanie zmienili taktykę?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Świat

Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. I prawdopodobnie się nie zatrzyma

Zwycięstwo 34-letniego Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku może wywołać pokoleniową rewolucję w Partii Demokratycznej. I zainicjować jej powrót do władzy.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
04.11.2025
null
Polityka o historii

Codzienność królów na Wawelu? Lekko nie było. I wiało. Opowiada Kamil Janicki

Zamek na Wawelu, choć miał emanować majestatem i boskim porządkiem, przez wieki był miejscem, gdzie królowie marzli, rywalizowali o władzę i zmagali się z surowymi warunkami codziennego życia.

Agnieszka Krzemińska
28.10.2025
null
Rynek

Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, tysiące ludzi zostało na lodzie

Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych. Jedna z wynajętych przez Sapotę kancelarii należy do obecnych posłów PiS Pawła Jabłońskiego i Krzysztofa Szczuckiego.

Marcin Piątek
28.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną