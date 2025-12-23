Przejdź do treści
23 grudnia 2025
Świat

1399. dzień wojny. Wojska bardziej tajne od GRU. Tak działa rosyjska machina prania mózgów

23 grudnia 2025
Litera „Z” na mundurze jednego z rosyjskich żołnierzy Litera „Z” na mundurze jednego z rosyjskich żołnierzy Alexander Polegenko / Zuma Press / Forum
Rosyjska machina dezinformacji i manipulacji działa wyjątkowo sprawnie. Jest prowadzona tak na polu walki, jako klasyczna wojna psychologiczna, jak i też dość szeroko w wielu państwach w formie wojny kognitywnej.

Kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Z 35 odpalonych pocisków skrzydlatych Ch-101 z bombowców strategicznych i Iskander-K zdołano zestrzelić 34. Z 673 dronów z rodziny Shahed zestrzelono 621. Co prawda z trzech wystrzelonych z MiG-31K pocisków aerobalistycznych Ch-47M2 Kindżał nie zestrzelono żadnego, ale za to nie trafiły one w swoje cele, pewnie na skutek niewłaściwego zaprogramowania przez rosyjskich operatorów. Celami Rosjan była tradycyjnie infrastruktura energetyczna i obiekty cywilne.

Rosyjscy artylerzyści wyrazili opinię o haubicach D-74 kal. 122 mm produkcji północnokoreańskiej. Ogólnie jako sowiecka konstrukcja produkowana na licencji działa dobrze. Dopóki działa, bo przy strzelaniu kolejno odpadają części. Jakość metalu, z którego wykonano konstrukcję, działa – przypomina dobrze sprasowany ryż. Ale nie ma się co przejmować, że się działo rozsypuje, bo pociski mają różną masę i nie ma też dwóch takich samych ładunków miotających, więc i tak lecą, gdzie chcą. Trzeba tylko uważać, bo potrafi urwać zamek przy strzale. Zupełnie jak w komedii „Sami swoi”, gdzie karabin był dobry, tylko zamek wylatał…

Intensywność walk nie tylko nie słabnie, ale wręcz narasta. Ukraiński Sztab Generalny podsumował wczorajszy dzień. Straty Rosjan wynoszą: 1420 zabitych i rannych. Zniszczono: 8 czołgów i 20 innych pojazdów pancernych, 23 działa artylerii polowej oraz wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową.

W Rosji zakazany jest Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, a YouTube jest bardzo okrojony, zatem ciężko jest dotrzeć do rosyjskich odbiorców. Nawet treści na Telegramie czy WKontaktie są cenzurowane przez państwo.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
