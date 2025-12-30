Rzekomy nalot 91 bezpilotowców na pałacyk nad jeziorem wywołał falę spekulacji i poruszył amerykańskiego prezydenta – chyba bardziej niż zabijanie i torturowanie tysięcy Ukraińców oraz niszczenie ich domów.

Na Kremlu odbyła się odprawa prezydenta Rosji z ministrem obrony Andriejem Biełousowem z udziałem szefa Sztabu Generalnego SZ FR gen. armii Walerija Gierasimowa. Odnalazł się dowódca Moskiewskiego OW gen. płk Siergiej Kuzowliew, o którym plotkowano, że został zastrzelony w Moskwie. Pojawił się też dawno niewidziany dowódca Wojsk Powietrznodesantowych gen. płk Michaił Teplinski. Dowódca Centralnej Grupy Wojsk gen. płk Walerij Sołodczuk zameldował o zdobyciu Pokrowska i Myrnohradu, zaś dowódca Wschodniej Grupy Wojsk gen. płk Andriej Iwanajew zameldował o zdobyciu Hulajpola. Nie było natomiast dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych gen. płk Wiktora Azfałowa, dowódcy Marynarki Wojennej adm. Floty Aleksandra Mojsiejewa i dowódcy Wojsk Gwardii Narodowej Rosji gen. armii Wiktora Zołotowa.

W rzeczywistości Hulajpole jest trzymane przez obie strony niemal pół na pół, pod względem powierzchni terenów zabudowanych Rosjanie kontrolują 55 proc. miasteczka. Panują nad większością aglomeracji Pokrowsk–Myrnohrad. Aktywność Rosjan w tym rejonie znacznie osłabła, wyprowadzają tylko anemiczne ataki siłami drużyny piechoty (od dwóch do sześciu żołnierzy). Dowództwo 7. Korpusu przewiduje, że do końca stycznia lub początków lutego 2026 r. Rosjanie będą już w pełni panowali nad oboma miasteczkami i przyległymi wsiami.

Dowódca 18. Słowiańskiej Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy płk Gennadij Kutsi został wyróżniony tytułem bohatera Ukrainy. Jego brygada od dłuższego czasu – mimo silnego nacisku Rosji – trzyma front w rejonie Czasiw Jar wraz z 24. Brygadą Zmechanizowaną im. Króla Daniła.