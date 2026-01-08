Niemcy uaktualnili swój Operational Plan for Germany (OPLAN Germany), który postrzega rosyjskie działania hybrydowe jako „fazę zero” już toczącego się konfliktu. Co to znaczy?

Tankowiec „Elbus”, płynący pod banderą Palau, 50–60 km od wybrzeża Kastamonu zaatakowały bezpilotowe aparaty. Zmierzał do jednego z portów Federacji Rosyjskiej, jak twierdzą tureckie media. Rosjanie tymczasem anemicznie reagują na zajęcie dwóch ich statków przez USA. Resort spraw zagranicznych zaapelował o dobre traktowanie obywateli Rosji i nieutrudnianie im powrotu do domu.

Szwecja przekazała Ukrainie pierwsze 26 z 44 obiecanych kołowych haubic samobieżnych Archer kal. 155 mm.

A po drugiej stronie frontu Rosjanie przystąpili do formowania kolejnych dywizji na bazie istniejących brygad. To oznacza trzykrotne ich powiększenie pod względem liczby żołnierzy i siły bojowej. W Centralnym Okręgu Wojskowym w dywizje mają zostać przeformowane 15. Aleksandryjska Brygada Zmechanizowana Gwardii i 74. Zwienogrodzko-Berlińska Brygada Zmechanizowana; w Moskiewskim OW 27. Sewastopolska Brygada Zmechanizowana Gwardii; we Wschodnim OW 57. Krasnogrodzka Brygada Zmechanizowana Gwardii i 60. Brygada Zmechanizowana; a w Południowym OW 123. Brygada Zmechanizowana Gwardii im. marszałka ZSRR Klimenta Woroszyłowa (separatyści ługńscy) i 114. Jenakijewsko-Dunajska Brygada Zmechanizowana Gwardii (separatyści donieccy). Do tego 126. Brygada Obrony Wybrzeża. W Wojskach Powietrzno-Desantowych ma zaś powstać 103. Dywizja Powietrzno-Desantowa i trzy nowe samodzielne brygady powietrzno-szturmowe.

To de facto przeniesienie planów z 2025 na kolejny rok. Rosja planowała sformować 17 dywizji i 9 brygad, a udały się tylko cztery dywizje (25. Sewastopolska Brygada Zmechanizowana Gwardii została przeformowana w 68.