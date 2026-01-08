1415. dzień wojny. Niemcy mają tajny plan na wypadek starcia z Rosją. Oni wiedzą, gdzie się rozegra
Tankowiec „Elbus”, płynący pod banderą Palau, 50–60 km od wybrzeża Kastamonu zaatakowały bezpilotowe aparaty. Zmierzał do jednego z portów Federacji Rosyjskiej, jak twierdzą tureckie media. Rosjanie tymczasem anemicznie reagują na zajęcie dwóch ich statków przez USA. Resort spraw zagranicznych zaapelował o dobre traktowanie obywateli Rosji i nieutrudnianie im powrotu do domu.
Szwecja przekazała Ukrainie pierwsze 26 z 44 obiecanych kołowych haubic samobieżnych Archer kal. 155 mm.
A po drugiej stronie frontu Rosjanie przystąpili do formowania kolejnych dywizji na bazie istniejących brygad. To oznacza trzykrotne ich powiększenie pod względem liczby żołnierzy i siły bojowej. W Centralnym Okręgu Wojskowym w dywizje mają zostać przeformowane 15. Aleksandryjska Brygada Zmechanizowana Gwardii i 74. Zwienogrodzko-Berlińska Brygada Zmechanizowana; w Moskiewskim OW 27. Sewastopolska Brygada Zmechanizowana Gwardii; we Wschodnim OW 57. Krasnogrodzka Brygada Zmechanizowana Gwardii i 60. Brygada Zmechanizowana; a w Południowym OW 123. Brygada Zmechanizowana Gwardii im. marszałka ZSRR Klimenta Woroszyłowa (separatyści ługńscy) i 114. Jenakijewsko-Dunajska Brygada Zmechanizowana Gwardii (separatyści donieccy). Do tego 126. Brygada Obrony Wybrzeża. W Wojskach Powietrzno-Desantowych ma zaś powstać 103. Dywizja Powietrzno-Desantowa i trzy nowe samodzielne brygady powietrzno-szturmowe.
To de facto przeniesienie planów z 2025 na kolejny rok. Rosja planowała sformować 17 dywizji i 9 brygad, a udały się tylko cztery dywizje (25. Sewastopolska Brygada Zmechanizowana Gwardii została przeformowana w 68.