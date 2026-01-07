Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
7 stycznia 2026
Świat

Polowanie na rosyjski tankowiec. Najostrzejszy i zaskakujący ruch Trumpa wymierzony w Rosję

7 stycznia 2026
Polowanie na rosyjski tankowiec, jeśli się uda, może więc mieć daleko idące skutki. Polowanie na rosyjski tankowiec, jeśli się uda, może więc mieć daleko idące skutki. AFP PHOTO / US EUROPEAN COMMAND / HANDOUT / East News
Stany Zjednoczone zaczęły operację przejęcia rosyjskiego tankowca z floty cieni, który wymknął się z blokady morskiej Wenezueli – podały CBS i BBC. Nieprzewidywalność Donalda Trumpa i siłowe podejście USA do rozwiązywania problemów w końcu bezpośrednio dotknęły Rosję.

Doniesienia są na razie skąpe, ale zdają się potwierdzać domysły, że Amerykanie w asyście Brytyjczyków zechcą zatrzymać i przejąć na północnym Atlantyku rosyjski tankowiec, którego nie dali rady zająć na Karaibach.

Rozpoczęcie operacji miał potwierdzić amerykańskiej stacji urzędnik mający dostęp do informacji o akcji. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób i jakimi siłami miałby zostać wykonany nakaz przejęcia statku, do którego eskorty Rosja miała skierować jednostki swojej floty. Taka operacja na otwartym oceanie jest ryzykowna, nawet jeśli nie groziłaby konfrontacją zbrojną z rosyjskimi „ochroniarzami”. Desant komandosów na morzu w styczniowych warunkach północnego Atlantyku to sprawa nieporównanie bardziej niebezpieczna niż ich wtargnięcie pod osłoną parasola lotniczego na „wrogie” terytorium Wenezueli.

Poza wszystkim oznacza jednak najostrzejszy – i dlatego niespodziewany – ruch Trumpa wymierzony w Rosję. Nawet jeśli ta Rosja to w tym przypadku trzysta metrów pływającej stali pod rosyjską banderą.

Czytaj także: Strategia Ameryki Trumpa. To nie był dobry tydzień dla Europy, a teraz jeszcze to

Eskalacja

Ta historia ma już kilka tygodni, ale do tej pory wydawała się przebiegać po myśli Moskwy. Stary i zardzewiały tankowiec Bella 1, który pod banderą Gujany w grudniu miał zawinąć do jednego z portów Wenezueli po transport ropy, wbrew amerykańskiej blokadzie, zdołał wymknąć się z zastawionych sideł.

Straż Przybrzeżna USA, wykonując arbitralne polecenie Donalda Trumpa, usiłowała przechwycić jednostkę, ale ta zaczęła dynamicznie manewrować – na tyle, na ile jest w stanie to robić trzystumetrowy tankowiec.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
