1416. dzień wojny. Czy na tankowcu był tow. Bobrow? Rosja podkuliła ogon, na morzu jest bezsilna

Flota cieni jest dla Rosji niesamowicie ważna. Dzięki niej może finansować wojnę z Ukrainą i kupować za obce waluty niezbędne komponenty uzbrojenia. A to wszystko z pominięciem sankcji.

Kolejne silne uderzenie Rosji skoncentrowane na infrastrukturze energetycznej. Po nocnych atakach w Kijowie ogrzewania nie ma ok. 6 tys. bloków i wieżowców, a prognozy zapowiadają –20 st. C. Najcięższą próbą będzie teraz wytrzymanie zimy przez cywilów. Prezydent Zełenski obawia się, że Rosjanie zintensyfikują ataki na infrastrukturę zaopatrującą mieszkańców w prąd, ciepło i wodę.

Doszło tymczasem do drugiego znanego użycia pocisku balistycznego Oriesznik, wciąż bardzo tajemniczego (to przypuszczalnie lądowa wersja rakiety strategicznej Buława). Po raz pierwszy Rosjanie odpalili taki pocisk 21 listopada 2024 r. na miasto Dniepr. Rakieta oddzieliła swoje głowice, wszystkie były imitatorami pułapkami. Tym razem pocisk miał konwencjonalne głowice bojowe, a celem były składy gazu ziemnego koło Stryja, niedaleko Lwowa. Chodziło głównie o pozbawienie miasta ogrzewania, ale i o zapasy surowca przesyłane w inne miejsca. O rakietach balistycznych napiszemy więcej jutro.

Od lutego Ukraina ma otrzymywać miesięcznie ok. 1 tys. dronów Octopus-100, wytwarzanych na jej zamówienie za granicą. To tanie, skuteczne środki do przechwytywania i niszczenia dronów dalekiego zasięgu typu Shahed (i rosyjskich odmian).

Na samych frontach sytuacja nie ulega większym zmianom.

Amerykańska Straż Wybrzeża zatrzymała dzisiaj, w rejonie Karaibów, kolejny tankowiec floty cieni, „Olina” o nośności 114 tys. ton. Płynął pod flagą Timoru Wschodniego.