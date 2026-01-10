Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
10 stycznia 2026
Świat

1417. dzień wojny. Oriesznik ma nas wystraszyć. Krótka historia rakiet balistycznych

10 stycznia 2026
Oriesznik poza atomowymi może przenosić głowice konwencjonalne. Formalnie nie wszedł jeszcze do uzbrojenia, był dwukrotnie odpalany z poligonu doświadczalnego Kapustin Jar. Oriesznik poza atomowymi może przenosić głowice konwencjonalne. Formalnie nie wszedł jeszcze do uzbrojenia, był dwukrotnie odpalany z poligonu doświadczalnego Kapustin Jar. Forum
Atak pociskiem balistycznym Oriesznik wywołał duże zaniepokojenie i zaciekawienie. Tymczasem nie jest to nic specjalnie nowego. O tym dzisiaj. A w jutrzejszym odcinku napiszemy, czy i jak można się przed nim obronić.

Wygląda na to, że Rosja zintensyfikuje ataki. Wykorzysta wszelkie środki napadu powietrznego, koncentrując się na infrastrukturze energetycznej i grzewczej.

Ostatniej nocy użyła 242 dronów z rodziny Shahed (226 zestrzelono) i 13 taktycznych pocisków balistycznych Iskander (wyeliminowano osiem). Ukraińskie drony kolejny raz zaatakowały zaś elektrownie w mieście Orzeł.

Rosjanie na całym froncie prowadzili ataki, ale nieskuteczne. Napadali małymi siłami bez wsparcia pojazdów pancernych. Udała im się tylko penetracja ukraińskich linii we wschodniej części kieszeni Konstantyniwka–Drużkiwka: posunęli się tu na północ od wsi Hrabowske i weszli na kilka kilometrów w głąb obrony w bardzo wąskim pasie.

Rosjanie walczą też we wschodniej części Konstantyniwki. Pod Pokrowskiem intensywnie atakują, ale nie odsunęli Ukraińców od miasta. Przeprowadzili jednak kolejną egzekucję wziętych do niewoli żołnierzy.

Z kolei pod Hulajpolem Ukraińcy nieco odsunęli wroga na wschód. Ogólnie na froncie nie ma większych zmian, sytuacja jest stabilna, trwa krwawa wojna na wyniszczenie.

Czytaj też: Oriesznik spada na Lwów. To ma być broń „na Europę”. Starcia z Patriotami Rosja nie ryzykuje

Jak działa rakieta balistyczna?

To w sumie prosty typ pocisku. Składa się zawsze z wrzecionowatego kadłuba, w którym umieszcza się kolejno: głowicę bojową, układ kierowania i sterowania, zbiorniki paliwa, silnik rakietowy. Pocisk leci tylko dzięki temu, że odpycha go silnik – siła ciągu musi być wyraźnie większa od ciężaru rakiety, żeby go rozpędzić.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama