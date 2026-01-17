1424. dzień wojny. Jakie zwycięstwo byłoby najlepsze dla nas? Rosjan trzeba oszukać, niech w to wejdą

Ostateczny cel jest ten sam: powstrzymać rosyjski imperializm. Ale Ukraina i Unia Europejska chcą to osiągnąć w nieco inny sposób.

W Sierpuchowie koło Moskwy oberwała elektrownia – ponad połowa miasta straciła prąd. Zasilanie straciło też sześć kotłowni, w 143 blokach mieszkalnych nie ma ogrzewania. Przy –29 st. C. Sierpuchow nie jest zwykłym miastem. Na jednym z zamkniętych osiedli mieści się Główny Węzeł Łączności Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych. Są tu też Filia Akademii Strategicznych Wojsk Rakietowych im. Piotra Wielkiego i 916. Samodzielny Węzeł Radiotechniczny, czyli naziemny element systemu „Oko” – satelitów ostrzegających przed strategicznym atakiem rakietowym. I wreszcie 75. Arsenał GRAU, czyli składnica części zamiennych i materiałów obsługowych dla rakiet strategicznych.

Jeśli ukraińskie drony wywołały blackout w takim miejscu, to dla Rosji ciężka kompromitacja i z pewnością wywoła złośliwe komentarze wśród kremlowskich dostojników. Kolejny powód, by kwestionować przywództwo Władimira Putina.

Niestety Rosjanie dokonali z kolei silnego ataku na Kijów. Niemal połowa stolicy jest pozbawiona prądu, spora część mieszkańców nie ma ogrzewania. Mieszkańcy mówią tymczasem, że to najcięższa zima od początku wojny.

Sankami na minę

Władze Czech zamierzają przekazać Ukrainie „lekkie samoloty bojowe” do niszczenia dronów i pocisków manewrujących. Chodzi zapewne o samoloty Aero L-159 Alca, opracowane na bazie szkolnego L-39 Albatros. Więcej o nim jutro.

Według doniesień Adam Kadyrow, syn Ramzana, uległ wypadkowi w Groznym i trafił do szpitala w ciężkim stanie (z dwoma ochroniarzami). 19-latek pełni m.in. funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rady Republiki Czeczeńskiej.