Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
18 stycznia 2026
Świat

1425. dzień wojny. Czeskie lekkie samoloty bojowe polecą do Ukrainy! Ich losy są przedziwne

Samoloty szkolne Aero L-159 Alca Czeskich Sił Powietrznych Samoloty szkolne Aero L-159 Alca Czeskich Sił Powietrznych Michal Adamowski / Reporter / East News
Aero L-159 Alca to ciekawa maszyna, powstała na bazie odrzutowego samolotu szkolnego. W Ukrainie może się okazać zaskakująco przydatna.

Sytuacja w Kijowie jest katastrofalna. Znaczna część miasta nie ma prądu ani ogrzewania, mrozy sięgają –20 st., a ma być jeszcze gorzej. Wszystko to jest spowodowane uporczywymi atakami Rosjan na infrastrukturę energetyczną. Ukraińcom ciężko będzie przetrwać tę zimę. Niewyobrażalne też, jak sobie radzą żołnierze w okopach. Poza tym są obawy, że Rosja uderzy w podstacje przy elektrowniach atomowych.

W okupowanym Melitopolu ukraińskie drony uderzyły tymczasem w podstację elektryczną 330 kV, która wydała z siebie ostatnie tchnienie. Miasto zamieszkują głównie rosyjskie siły i sporo separatystów.

W rejonie Pokrowska dzięki kontratakom Rosjanie zostali zepchnięci z północnych skrajów miasta. Obrońcy w Myrnohradzie, którzy tutaj się przenieśli, są już odblokowani i mają jakieś połączenie z własnymi wojskami.

Na pozostałych odcinkach frontu sytuacja jest stabilna. Liczba rosyjskich ataków nie maleje, są to jednak nękające szturmy prowadzone przez grupki żołnierzy bez wsparcia pojazdów pancernych.

Po wycofaniu z eksploatacji po 35–37 latach (w zależności od egzemplarza) MiG-29 zostaną przekazane Ukrainie, zamiast trafić na złom. Przydadzą do zwalczania pocisków manewrujących. Rakiety R-73 są produkowane w Ukrainie, więc będą miały uzbrojenie. Jeśli nie będą się już nadawać do latania, posłużą jako źródło części zamiennych.

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
