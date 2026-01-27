Riwiera Gaza. Trump odświeża swój (pato)deweloperski pomysł. Ale dziś życie tu jest piekłem

Donald Trump wraca do swojej idei budowy na gruzach Gazy Riwiery Bliskiego Wschodu. Dla Palestyńczyków mogłoby zabraknąć tu miejsca.

W mieście Gaza ok. 90 proc. zabudowy jest zniszczone. Aż 1,5 mln z ponad 2 mln mieszkańców Strefy straciło swoje domy.

Kiedy Donald Trump zapowiadał w Davos, że Strefa Gazy będzie „pięknie odbudowana”, a Jared Kushner prezentował kolorowe slajdy, jak ta futurystyczna Nowa Gaza ma wyglądać – z nowymi miastami, portem, lotniskiem, kompleksami technologicznymi, zielonymi parkami, polami uprawnymi i 180 drapaczami chmur, Amjad Shawa, dyrektor palestyńskiej sieci organizacji pozarządowych, wyglądał przez okno swojego częściowo zniszczonego domu w mieście Gaza: – Widzę głównie ruiny i tysiące namiotów, ok. 90 proc. zabudowy miasta jest zniszczone.

To wprost przekłada się na ogromny kryzys mieszkaniowy – aż 1,5 mln z ponad 2 mln mieszkańców Gazy w czasie wojny całkowicie straciło swoje domy, aż 900 tys. z nich mieszka obecnie w namiotach lub konstrukcjach namiotopodobnych, co przy niskich zimowych temperaturach, przeraźliwie zimnym wietrze i obfitych deszczach oznacza dodatkowe dramaty. Z powodu zimna miało umrzeć już dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci, dodatkowo kilkadziesiąt pod gruzami zawalonych budynków, podmywanych wodą i smaganych silnym wiatrem.

Mimo trwającej od ponad stu dni pierwszej fazy zawieszenia broni zginęło co najmniej 477 osób, ponad tysiąc zostało rannych, a tylko w zeszłym tygodniu jednego dnia z rąk izraelskich żołnierzy zginęło 11 osób, w tym dwoje dzieci. Sporo, jak na względny spokój.

Ale perspektywa izraelska jest inna, choć odnosi się dokładnie do tego samego tygodnia: – Były próby odpalenia rakiet w naszym kierunku, a jednego dnia z tunelu w okolicy Rafah po naszej stronie Żółtej Linii wyszło sześciu terrorystów, którzy zaatakowali naszych żołnierzy i zostali wyeliminowani – wyjaśnia jedna z rzeczniczek Izraelskich Sił Obronnych (IDF). Od wejścia w życie zawieszenia broni w Gazie zginęło trzech izraelskich żołnierzy, a w ciągu całej wojny 900 (przy ponad 71 tys.