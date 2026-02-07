Ukraina czeka na układ postnatowski i wie, że musi się znaleźć w nowym sojuszu bezpieczeństwa zbiorowego na kontynencie. Jest falochronem bezpiecznego portu zwanego Europą.

Siergiej Ławrow wciąż opowiada dowcipy. Jako gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy proponuje... „całkiem neutralną” Chińską Republikę Ludową. Tak jak to było proponowane w rozmowach pokojowych w 2022 r. Kariera standuppera stoi otworem przed rosyjskim ministrem.

Tymczasem w Moskwie utonął we własnej wannie były wiceminister sprawiedliwości Siergiej Tropin. Zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, warto śledzić rozwój sytuacji.

Rosjanie szykują się do ofensywy

Rosyjskie uderzenie dronowo-rakietowe poważnie uszkodziło elektrociepłownię w kijowskiej dzielnicy Darnica, pozbawiając ogrzewania 1100 bloków mieszkalnych. Trudno to będzie naprawić i właściwie nie wiadomo, jak chronić mieszkańców przed zamarznięciem. Ukraina odgryzła się, kolejny raz atakując elektrociepłownię w Biełgorodzie, pozbawiając znaczną część miasta prądu, ciepłej wody i ogrzewania. Niech Rosjanie też odczują, że trwa wojna.

Hulajpole przypuszczalnie zostało już stracone po trzech miesiącach walk. Nie wiadomo, czy rosyjskie wojska kontrolują całe miasto. Przed wojną mieszkało tu ok. 13 tys. mieszkańców, coś jak Władysławowo, Łańcut czy Trzebnica. Na pozostałych odcinkach też trwają ciężkie walki, ale położenie stron nie ulega zmianie. Widać, że Rosjanie gromadzą siły i zapasy, szturmują głównie po to, by podtrzymać inicjatywę.

Ukraiński dziennikarz Konstanty Maszowiec donosi, że Rosjanie przygotowują się na letnią ofensywę, która może się zacząć już w kwietniu. Wskazuje dwa potencjalne kierunki: na Słowiańsk-Kramatorsk i rejon Hulajpole-Zaporoże. Możemy obserwować bardzo dramatyczne zmagania.