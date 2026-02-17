Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
17 lutego 2026
Świat

1455. dzień wojny. Czy Rosja może nam zagrozić na morzu? Mamy dobrą i złą wiadomość

Rosyjski niszczyciel Admirał Lewczenko podczas ćwiczeń Zapad-2025 Rosyjski niszczyciel Admirał Lewczenko podczas ćwiczeń Zapad-2025 Associated Press / East News
Niedawno w rosyjskim sądzie wydano wyrok na dowódcy ukraińskiej jednostki rakietowej, która zatopiła krążownik „Moskwa”. To wyraz bezsilnej złości i przyznanie się do niemocy w działaniach morskich.

W Genewie są już delegacje mające podjąć kolejne rokowania pokojowe w sprawie Ukrainy, choć nie przewidujemy znaczących rezultatów. Szefem ukraińskiej delegacji jest Rustem Umierow, były minister obrony, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W jej skład wchodzą także: Kiryłło Budanow, dyrektor gabinetu prezydenta Ukrainy; gen. Andrij Hnatow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy i Serhij Kysłycia, starszy doradca prezydenta. Rosję reprezentują: Władimir Miedinski, przewodniczący delegacji, doradca prezydenta Putina; Igor Kostiukow, szef wywiadu wojskowego GRU i Kiriłł Dmitrijew, specjalny wysłannik. W delegacji USA są: Steve Witkoff, Jared Kushner oraz Daniel Driscoll, sekretarz wojsk lądowych w Departamencie Obrony.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zauważa, że Kreml wydaje się dostosowywać swoją taktykę do przeprowadzania ataków sabotażowych w Europie. Przedstawiciele zachodnich służb wywiadowczych poinformowali 15 lutego w wywiadzie dla „Financial Times”, że byli rekruterzy Grupy Wagnera obecnie organizują sponsorowane przez Kreml ataki sabotażowe w Europie. GRU wykorzystuje ich sieci, zachowując wielostopniową separację od oficerów wywiadu, by utrudnić powiązanie z Moskwą. Rekrutowani są głównie ludzie „niestabilni ekonomicznie” lub zagubieni życiowo, nakłaniani do podpaleń lub podszywania się pod domniemanych nazistowskich propagandystów.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
