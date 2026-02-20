Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik
20 lutego 2026
Świat

Dwa ciosy w reżim. Irańczycy nie powinni być zdziwieni, jeśli atak Ameryki nastąpi jutro

20 lutego 2026
Ćwiczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Cieśnina Ormuz, luty 2026 r. Ćwiczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Cieśnina Ormuz, luty 2026 r. AFP / East News
Donald Trump „daje Iranowi dziesięć dni, a potem mogą się dziać złe rzeczy”. Do tych słów nie warto się jednak przywiązywać. Irańczycy chyba wciąż nie wiedzą, o co mu chodzi.

Ataki mają być dwa. Pierwszy, „ostrzegawczy”, wymierzony w kluczowe instalacje obrony oraz w siedziby Strażników Rewolucji, paramilitarnej organizacji bliskiej reżimowi, o ogromnych wpływach w Iranie. Celem tego pierwszego uderzenia, które może nastąpić nawet w najbliższych dniach (godzinach?), ma być skłonienie Teheranu do zawarcia umowy, jakiej dziś żąda od Irańczyków prezydent Donald Trump (o jej szczegółach zaraz). Gdyby to nie zadziałało, Amerykanie szykują nieograniczone uderzenie na szereg instytucji państwowych, którego celem może być obalenie reżimu. Tyle najnowszych informacji.

„Mogą się dziać złe rzeczy”

Amerykanie zgromadzili w okolicach Iranu największe siły od inwazji na Irak w 2003 r. Na miejscu jest już jedna grupa lotniskowcowa (USS „Lincoln”), a do rejonu działań zbliża się druga (USS „Ford” – ten sam, który operował niedawno u wybrzeży Wenezueli).

Dodatkowo ok. 120 samolotów, w tym tankowce, co zdaniem ekspertów wskazuje na planowanie wielodniowych działań. W piątek rano Trump zapowiedział, że „daje Iranowi dziesięć dni, a potem mogą się dziać złe rzeczy”. Do tych słów nie warto się jednak przywiązywać, bo dwa dni przed czerwcowym atakiem prezydent USA też dawał Irańczykom dziesięć dni.

Wszystko to rozgrywa się jednocześnie z rozmowami, które obie strony – przez pośredników – prowadzą w Genewie. Oczekiwania Amerykanów opierają się na trzech żądaniach. Po pierwsze, Iran ma zlikwidować swój program nuklearny. Po drugie, drastycznie ograniczyć swoje siły balistyczne, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. I po trzecie, przeformułować całą swoją politykę regionalną, przede wszystkim zakończyć wsparcie dla różnych organizacji sojuszniczych w regionie, zwłaszcza dla Huti w Jemenie oraz dla Hezbollahu w Libanie.

Czytaj też: Kod perski. Reżim ajatollahów nigdy nie był tak słaby. Iran stoi w obliczu tragicznej pułapki

Irańska pięść reżimu

Irańczycy chyba wciąż nie wiedzą, o co Trumpowi chodzi. Zaczynając od końca, punkt trzeci uważają za pułapkę, tzn. wstrzymanie wsparcia dla sojuszniczych organizacji w regionie jest w zasadzie niemożliwe do zweryfikowania. Czy Irańczycy mieliby pokazać Amerykanom historię przelewów bankowych, aby udowodnić, że żadne pieniądze już nie płyną? Jak skontrolować przemyt broni, który z zasady był tajny? W drugą stronę: Amerykanie zawsze znajdą pretekst, aby uznać, że ten warunek nie został spełniony.

W Genewie najdalej udało się posunąć sprawę numer jeden, czyli program nuklearny. Irańczycy wciąż twierdzą, że rozwijali go tylko w celach cywilnych (elektrownie jądrowe). Jednocześnie wzbogacali uran do poziomu niepotrzebnego w energetyce, a blisko poziomu „bombowego”. Ale tu są w stanie pójść na ustępstwa. Mieli ponoć obiecać, że przekażą „bombowo” wzbogacony uran pod kontrolę państwu trzeciemu, czyli prawdopodobnie Rosji.

Impas dotyczy przede wszystkim punktu trzeciego, czyli pocisków balistycznych. O ile program nuklearny jest dopiero potencjalną bronią, o tyle wspomniane pociski są dziś jedyną realną pięścią reżimu. Mimo zniszczeń spowodowanych przez USA i Izrael podczas czerwcowych ataków Irańczycy wciąż mają ok. 2 tys. pocisków balistycznych, które mogą dolecieć do wszystkich celów w regionie niemających amerykańskiej czy izraelskiej obrony. Poza tym program balistyczny ma ogromny wymiar prestiżowy dla reżimu – to jedno z niewielu przedsięwzięć, które mu się udały przez ostatnie 46 lat.

Czytaj też: Trump gromadzi „zabójczą armadę” do bitwy. Ale Teheran to nie Caracas

Jeśli atak nastąpi jutro

Takie skupienie na spornych punktach negocjacji prowadzonych w Genewie może okazać się kolejną pułapką zastawioną przez Trumpa na Teheran. Irańczycy mimo czerwcowych ataków wciąż zakładają, że umowa oparta na wspomnianych trzech punktach jest celem, do którego dąży Waszyngton. Przy czym zachowują się tak, jakby wciąż negocjowali w 2015 r. umowę nuklearną z Barackiem Obamą.

Tamta umowa była dowodem długofalowego myślenia amerykańskiej administracji. I wynikała z amerykańskiego przeświadczenia, że czas skoczyć z konfrontacją – że zdjęcie sankcji z irańskiego reżimu i nawiązanie ograniczonych relacji handlowych, słowem, zakończenie międzynarodowej izolacji Iranu, zmieni ten kraj na lepsze siłą zbliżenia ze światem.

Trump nie ma tyle cierpliwości ani takich celów. A przełożenie korzyści ze spełnienia przez Iran wspomnianych trzech punktów byłoby trudne do „sprzedania” przed listopadowymi wyborami częściowymi do Kongresu, w których Republikanom grozi porażka. Dużo łatwiej obalić reżim, z którym bezskutecznie zmagali się poprzednicy Trumpa w Białym Domu. Co będzie potem, nie ma znaczenia w perspektywie listopada. Dlatego Irańczycy nie powinni być zdziwieni, jeśli atak nastąpi jutro.

Łukasz Wójcik

Łukasz Wójcik

Kierownik działu zagranicznego „Polityki”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Studiował również w Ankarze. Badawczo i publicystycznie zajmuje się problematyką turecką i bliskowschodnią. Odpowiadał za działy zagraniczne w „Przekroju” i „Wprost”.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Przesłanie z Monachium. Rubio dostał dobre noty za styl, ale to za mało. Europa pamięta wrogie gesty i ma plan

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  2. 1454. dzień wojny. Ukraina rozstrzygnie wojnę w tym roku? Odkryliśmy piąty element planu

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  3. USA już nie są takie super. Czy polska miłość do Ameryki przetrzyma wybryki trumpizmu?

    Jędrzej Winiecki

  4. Uwodziciel. Peter Mandelson: przez takich jak on państwa wpadają w ręce szalonych populistów

    Łukasz Wójcik

  5. 1453. dzień wojny. Sztuczna inteligencja w służbie dezinformacji. Ostatecznie pokona nas algorytm?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Kraj

Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

Po ponad dwóch latach od upadku rządów PiS system, który w wymiarze sprawiedliwości stworzył Zbigniew Ziobro, trzyma się mocno. Jego gwarantem jest prezydent Nawrocki. Ustawy proponowane przez ministra Żurka to chyba ostatnia próba zmiany.

Ewa Siedlecka
12.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną