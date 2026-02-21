Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
21 lutego 2026
Świat

1459. dzień wojny. Kraje bałtyckie mają piętę achillesową, którą może wykorzystać Rosja

Rosyjskie wojska w okolicach Mariupola w 2022 r. Rosyjskie wojska w okolicach Mariupola w 2022 r. Alexander Ermochenko / Reuters / Forum
Obrona państw bałtyckich będzie bardzo utrudniona przez brak głębi operacyjnej. Tu nie ma czasu na wahania i długi proces decyzyjny. Albo wojska NATO ruszą szybko na pomoc, albo nie będą już miały po co.

Estoński wywiad potwierdza, że Rosjanie mają poważne problemy z dowodzeniem i koordynacją, odkąd został im odcięty dostęp do sieci satelitarnej Starlink (mogą z niej korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy). Spadła liczba uderzeń dronami średniego zasięgu (20–70 km), zwolnił przepływ informacji taktycznej, dowodzenie stało się trudniejsze, rozkazy są wydawane z opóźnieniem.

Według niepotwierdzonych informacji rosyjski bombowiec taktyczny Su-34 został zestrzelony w obwodzie dniepropietrowskim i spadł koło miejscowości Kamianka. Załoga się katapultowała.

Rosja nadal prowadzi ostrą propagandę ukierunkowaną na to, że jej zwycięstwo w Ukrainie jest nieuniknione, więc wspieranie Kijowa to zmarnowane pieniądze. Prawda jest taka, że jej zwycięstwo wcale nie jest przesądzone. Od początku roku Rosjanie zajęli 19 wiosek i 572 km kw. terenu (mniej więcej 24 km na 24 km), niemal tyle, ile ma powiat łowicki (578 km kw.). Zawsze powtarzamy, że ta wojna nie toczy się o teren; twarda ukraińska obrona nie wróży Rosji dobrze.

Tymczasem w Rosji zaczęła się kampania wyborcza przed planowanymi na wrzesień wyborami do Dumy. Administracja prezydenta wydała mediom polecenie, żeby jak najwięcej pisać o partii Jedna Rosja Putina. Rosjanie są tak zindoktrynowani z jednej strony i tak zastraszeni z drugiej, że Putin nie ma się czego obawiać. Wybory wygra, kto ma wygrać, nawet bez większego fałszowania.

Prokurator generalny Rusłan Krawczenko 20 lutego poinformował, że władze Ukrainy i Mołdawii zatrzymały dziesięć osób w związku z rosyjskim spiskiem. Wywiad Rosji obiecał im ok. 100 tys. dol. za zamordowanie ukraińskich dziennikarzy, osobistości publicznych, prezesa ważnej firmy, członków personelu Ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej i Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy (GUR), w tym zastępcy szefa Ukraińskiego Dowództwa Koordynacyjnego ds.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
