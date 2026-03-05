Przejdź do treści
Świat

Zaskakujący odwet Iranu. Mozaikowa strategia „martwej ręki”: sensowna czy samobójcza?

Kłęby dymu z portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po irańskim ataku. 1 marca 2026 r. Kłęby dymu z portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po irańskim ataku. 1 marca 2026 r. Amr Alfiky / Forum
Odpowiedzią Iranu na izraelsko-amerykański atak – na władze, system państwowy i zasoby wojskowe – wydaje się coś na kształt „wojny totalnej” stosowanej punktowo, lecz z niespotykanym wcześniej rozmachem. To wykorzystanie strategii, zasobów i naturalnych przewag, które mogło zaskoczyć agresorów i może tragicznie zaskoczyć świat.

Donald Trump prawdopodobnie nie tego oczekiwał. Z tego, co do tej pory dał nam do zrozumienia o swojej doktrynie użycia siły, wyłaniał się obraz operacji szybkich, krótkotrwałych, o obezwładniającej przeciwnika sile, jeśli nie powalającej na kolana, to przynajmniej prowadzącej do korzystnych dla USA zmian w systemie władzy.

Sztandarowym przykładem z drugiej kadencji jest interwencja wojsk specjalnych w Wenezueli, wspierana długotrwałą presją militarną na karaibskim teatrze działań, niepozostawiająca wątpliwości, kto tu ma przewagę. Wenezuela nie była żadnym realnym wojskowym przeciwnikiem, o ile nie wliczać kosztów samego wtargnięcia zespołu uderzeniowego – bo zawsze coś może zostać trafione, coś może spaść. Trafione zostało, ale nie spadło, a ranny pilot Chinooka został nawet odznaczony w czasie prezydenckiej mowy w Kongresie.

Jej wymowa i cały przekaz Trumpa dowodził wielkiej pewności siebie, nie tylko na politycznie zawłaszczonej zachodniej półkuli. Kilkudziesięciogodzinna misja bombowców B-2 nad Iranem z czerwca 2025 r. upewniła go o niepowstrzymanych możliwościach pozostających pod jego komendą sił powietrznych USA, mimo iż rezultaty tej misji wciąż podlegają dyskusji, jeśli chodzi o zniszczenie irańskiego potencjału nuklearnego. Sfotografowane z powietrza i kosmosu dziury w skałach nie mogły przesądzać o sukcesie, ale wystarczyły Trumpowi i jego politycznemu zapleczu do ogłoszenia całkowitej anihilacji nuklearnych starań Iranu.

Zaskoczenia

Pół roku później nadszedł czas na większą operację zmierzającą już nie tylko do eliminacji potencjału nuklearnego i rakietowego, ale – wedle deklaracji Waszyngtonu i Tel Awiwu – do stworzenia warunków, by Irańczycy „wzięli sprawy w swoje ręce” i pozbawili władzy teokratów.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
