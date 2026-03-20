Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
20 marca 2026
Świat

1486. dzień wojny. Kolejarze w kamasze! Dlaczego Rosja nie ogłasza mobilizacji? Na razie czeka

Rosyjscy poborowi ruszają do garnizonów w Petersburgu, październik 2025 r. Rosyjscy poborowi ruszają do garnizonów w Petersburgu, październik 2025 r. Anton Vaganov / Reuters / Forum
Mobilizacja to sprawa niezwykle poważna, dlatego Rosja czeka z tym na odpowiedni moment – kiedy będzie trzeba walczyć z poważniejszym niż Ukraina przeciwnikiem.

Rosjanie stracili ostatniej doby 1610 ludzi (zabici i ranni), a od początku wojny już ok. 1,3 mln żołnierzy i funkcjonariuszy (jakaś jedna trzecia to zabici). Dziennie wychodzi ok. 1,5 tys. ludzi. Stracili też ostatnio trzy czołgi i 21 innych pojazdów pancernych, a także 31 dział artylerii polowej, holowanych i samobieżnych. W tym tempie rosyjska machina wojenna wykruszy się w stopniu uniemożliwiającym atak na Europę w ciągu dwóch–trzech lat.

Wczoraj natarcie Rosjan zostało zatrzymane w zmasowanym ataku dronów w rejonie Szandryholowe, kilka kilometrów na północ od Łymania. Zginęło lub zostało ciężko rannych ok. 50 rosyjskich żołnierzy. Usiłują zabezpieczyć północne skrzydło uderzenia na Słowiańsk i Kramatorsk, które przypuszczalnie będzie kolejną areną dużej bitwy.

Ukraińskie drony odnoszą coraz większe sukcesy: niszczą logistykę wroga w strefie przyfrontowej i pozycje artylerie polowej. Zaskakująca sprawa, ale operatorom 59. Brygady Szturmowej im. Jakowa Gandziuka udało się w rejonie Pokrowska trafić w śmigłowiec Ka-52 przy użyciu drona FPV. To w znacznej mierze łut szczęścia. Załoga się katapultowała, bo Ka-52 to chyba jedyny śmigłowiec na świecie wyposażony w wyrzucane fotele. Obaj piloci przeżyli, ale wylądowali w strefie frontowej w środku wymiany ognia.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama