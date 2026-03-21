Co to były za rakiety? Iran uderzył w wyspę Diego Garcia. To jeden z największych szoków tej wojny

To jedno z zaskoczeń, a nawet szoków, jakie wojna przeciwko Iranowi przynosi niemal codziennie. Nie jeśli chodzi o skuteczność ataków amerykańsko-izraelskich, a rodzaj irańskiej odpowiedzi. Wystrzelenie rakiet balistycznych na cel odległy o 4 tys. km to prawdopodobnie największe technologiczno-wojskowe osiągnięcie Iranu w tym starciu.

Brytyjska baza lotnicza i morska na Oceanie Indyjskim to perła w koronie wszystkich celów. Stąd startują do lotów bojowych amerykańskie bombowce strategiczne, tu też lądują powietrzne tankowce. To o to miejsce pośrodku niczego zabiegał przed atakiem na Iran Donald Trump, bezpardonowo krytykując brytyjskiego premiera Keira Starmera za ociąganie się z jego udostępnieniem i za plany oddania postkolonialnego terytorium w ręce Mauritiusu.

Teraz, jak donosi „Wall Street Journal”, źródła w Pentagonie miały potwierdzić, że wyspa była celem podwójnego ataku irańskich rakiet balistycznych. Jedna miała spaść do wody przed osiągnięciem celu, druga była celem amerykańskiej obrony antyrakietowej. Żadna nie trafiła, ale nie zmienia to szoku. Iran jeszcze nigdy nie użył ani nawet nie mówił, że ma rakiety do atakowania tak odległych miejsc.

Irański potencjał rakietowy