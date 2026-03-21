Marek Świerczyński, Polityka Insight
21 marca 2026
Świat

Co to były za rakiety? Iran uderzył w wyspę Diego Garcia. To jeden z największych szoków tej wojny

Amerykańskie bombowce na wyspie Diego Garcia Amerykańskie bombowce na wyspie Diego Garcia Senior Airman Rebeca M. Luquin, U.S. Air Force / •
To jedno z zaskoczeń, a nawet szoków, jakie wojna przeciwko Iranowi przynosi niemal codziennie. Nie jeśli chodzi o skuteczność ataków amerykańsko-izraelskich, a rodzaj irańskiej odpowiedzi. Wystrzelenie rakiet balistycznych na cel odległy o 4 tys. km to prawdopodobnie największe technologiczno-wojskowe osiągnięcie Iranu w tym starciu.

Brytyjska baza lotnicza i morska na Oceanie Indyjskim to perła w koronie wszystkich celów. Stąd startują do lotów bojowych amerykańskie bombowce strategiczne, tu też lądują powietrzne tankowce. To o to miejsce pośrodku niczego zabiegał przed atakiem na Iran Donald Trump, bezpardonowo krytykując brytyjskiego premiera Keira Starmera za ociąganie się z jego udostępnieniem i za plany oddania postkolonialnego terytorium w ręce Mauritiusu.

Teraz, jak donosi „Wall Street Journal”, źródła w Pentagonie miały potwierdzić, że wyspa była celem podwójnego ataku irańskich rakiet balistycznych. Jedna miała spaść do wody przed osiągnięciem celu, druga była celem amerykańskiej obrony antyrakietowej. Żadna nie trafiła, ale nie zmienia to szoku. Iran jeszcze nigdy nie użył ani nawet nie mówił, że ma rakiety do atakowania tak odległych miejsc.

Irański potencjał rakietowy

Demonstracja ta ma szczególne znaczenie, bo stawką wojny, wśród wielu powodów wymienianych przez Waszyngton i Tel Awiw, jest również irański potencjał rakietowy. To, że stanowił on zagrożenie dla bezpośredniego sąsiedztwa Iranu, krajów Zatoki Perskiej i

    Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
