Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
30 marca 2026
Świat

1496. dzień wojny. Technologia i pomysłowość receptą na brak żołnierzy? Ukraińcy zaczynają w tym przodować

Ukraińcy ćwiczą użycie dronów w rejonie Zaporoża, marzec 2026 r. Ukraińcy ćwiczą użycie dronów w rejonie Zaporoża, marzec 2026 r. Stringer / Reuters / Forum
Oblicze tej wojny w znacznym stopniu odmieniły innowacje, przy czym więcej technologicznych nowinek pojawiło się po stronie Kijowa.

Na podstawie zdjęć satelitarnych można ustalić, że w porcie w Primorsku z 18 wielkich zbiorników na ropę przeznaczoną do załadunku pięć pozostało nietkniętych, osiem zostało zniszczonych, a pięć kolejnych jest poważnie uszkodzonych. Tymczasem kolejne ukraińskie drony w nocy zaatakowały Taganrog, gdzie znajdują się m.in. zakłady lotnicze Beriewa, odpowiadające za remonty rosyjskich samolotów dozoru radiolokacyjnego A-50.

Na Krymie ukraińskie drony zniszczyły trzy wyrzutnie wieloprowadnicowego systemu rakietowego BM-30 Smiercz oraz wóz transportowo-załadowczy. Inne uderzyły w pociąg z cysternami w rejonie miejscowości Nowoswitliwka pod Ługańskiem, a także w lokomotywę spalinową pod Wołnowachą. Ten ostatni atak przeprowadzili operatorzy z 413. Pułku Latających Systemów Bezpilotowych „Rejd”.

Pokazano zdjęcia z ukraińskiego ataku pod Hulajpolem, w którym czołg kolejno niszczył rosyjskie betonowe bunkry, osłaniając nacierającą piechotę szturmową. Dowodzi to, że czołgi wciąż są używane z dobrym skutkiem, choć wielokrotnie wieszczono, że są już przeżytkiem.

W Ukrainie przetestowano zautomatyzowaną wieżę SkySentinel, uzbrojoną w amerykański ciężki karabin maszynowy Browning M2 kal. 12,7 mm, przeznaczoną do zwalczania dronów dalekiego zasięgu. Wieża otrzymuje informacje o zbliżających się celach od współpracującego radaru i na tej podstawie kieruje system elektrooptyczny w rejon, w którym pojawi się wrogi dron. Następnie system ten wykrywa drona własną kamerą (telewizyjną lub termowizyjną), mierzy odległość laserem, a automatyczny układ naprowadza karabin na cel.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
