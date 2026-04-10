1507. dzień wojny. W Moskwie zaczyna się walka buldogów. Na froncie wojuje coraz więcej robotów

Wszyscy zachwycają się dronami w Ukrainie. Tymczasem bezzałogowe systemy lądowe są coraz częściej stosowane przez wojska walczące na ziemi, zastępując żołnierzy w zadaniach bojowych i pomocniczych.

Według Kyryła Budanowa, szefa biura prezydenta Ukrainy, Rosja jest na tyle wyczerpana wojną, że są nadzieje na osiągnięcie jakiegoś porozumienia o zawieszeniu broni. Jeśli ta ocena jest trafna, to znaczy, że zaczyna się w Moskwie walka buldogów pod dywanem. Być może Władimir Putin widzi konieczność zajęcia się sprawami wewnętrznymi dla ratowania stanowiska.

Obie strony potwierdzają, że ukraińskie wojska uzyskały przewagę w działaniach dronowych, co prawdopodobnie przyczynia się do wyhamowania rosyjskich postępów na froncie i stawia pod znakiem zapytania ofensywę planowaną na wiosnę i lato. Ukraina zintensyfikowała kampanię uderzeń średniego zasięgu przeciw logistyce, sprzętowi i sile żywej od końca 2025 r., a szczególnie na początku 2026.

W rosyjskim Władykaukazie doszło do potężnej eksplozji, w powietrze wyleciał przypuszczalnie skład amunicji. Nie wiadomo, czy to drony, czy klasyczne rosyjskie niedbalstwo. Z kolei w mieście Tinguta w obwodzie wołgogradzkim drony trafiły w duży skład paliw.

Na froncie ciekawostka: Rosjanie umieścili małą północnokoreańską wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową Type 75 kal. 107 mm na bezzałogowym pojeździe lądowym „Kurier”, stosowanym normalnie w logistyce. Wóz wyjeżdża z ukrycia sterowany przez operatora, oddaje salwę i cofa się do kryjówki, czasem kilka kilometrów dalej, a tam przed kolejną akcją jest ładowany ponownie.

Rejon Łymania wciąż jest mocno aktywny. Rosjanie prowadzą tu ataki siłami plutonu, czasem kompanii, czyli od 20 do nawet 100 ludzi.