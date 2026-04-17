1514. dzień wojny. Ukraina szuka martwych dusz. Wielu mężczyzn nadal cudem unika służby

Ukraina ma potężny problem z mobilizacją. Czy lądowe drony i roboty pola walki rozwiążą ten problem? A może gra idzie o coś całkiem innego?

Rosjanie znów przeprowadzili silne uderzenie powietrzne. Wystrzelili 19 rakiet balistycznych Iskander-M, 20 pocisków manewrujących Ch-101 z bombowców strategicznych, pięć pocisków manewrujących Iskander-K i 659 dronów typu Gerań, Gerbera i Italmas. Siły ukraińskie zestrzeliły 19 pocisków Ch-101, osiem rakiet Iskander-M, cztery Iskander-K i 636 dronów dalekiego zasięgu. Były ofiary i liczne zniszczenia.

Uderzenie było prowadzone nieco inaczej: najpierw poleciały drony i główna fala pocisków manewrujących. Rosjanie zakładali, że Ukraińcy użyją rakiet przeciwlotniczych, w tym Patriotów. W drugiej fali wysłali rakiety balistyczne, które mogą zwalczyć praktycznie tylko Patrioty i europejskie pociski Aster 30 z systemów SAMP/T. Ukraińcy nie dali się nabrać i nie strzelali do pocisków manewrujących ani z Patriotów, ani z Aster 30, zachowując je na spodziewany atak rakiet balistycznych. Udało im się zestrzelić aż osiem Iskanderów lecących na Kijów.