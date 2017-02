Agnieszka Holland o swoim najnowszym filmie „Pokot”

Janusz Wróblewski: – „Pokot” to thriller metafizyczno-ekologiczny, ekranizacja powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych” – dość nieoczywisty wybór jak na autorkę „W ciemności” i „Gorejącego krzewu”.

Agnieszka Holland: – Zachwyciła mnie nieuchwytność konwencji i sensu; że tak dużo się w tej książce mieści, różnie interpretuje; jej niejednoznaczność stylistyczna, narracyjna. Twórczość Olgi śledzę od samego początku. Jest bardzo filmowa – ma w sobie soczystość, autonomiczne światy. Z drugiej strony, z wyjątkiem niektórych opowiadań, jej książki nie zawierają klasycznych fabuł. Tutaj to wszystko było, łącznie z bohaterami, których brakowało w polskim kinie.

Czyli?

Na przykład starej, samotnej kobiety, która się buntuje. Nonkonformistki ogarniającej miłością różnych połamańców i zwierzęta. Świadomej swojej podrzędności społecznej, przezroczystości. Ludzie nie są w stanie nawet zapamiętać jej nazwiska. To poczucie nieistnienia zaczyna się u kobiet bardzo wcześnie – gdy tylko przestają być obiektami seksualnymi. Znam ich wiele. Na casting przychodziły aktorki w różnym wieku. Większość deklarowała, że Janina Duszejko – kochająca przyrodę i niemieszcząca się w mainstreamie bohaterka prozy Tokarczuk – to są one. Jakby to była postać charakterystyczna dla całego posthipisowskiego pokolenia, które miało poczucie, że świat można zmienić, a potem ta sprawczość została im odebrana.