Wideoreportaż z gali Paszportów POLITYKI 2016: pierwsze wrażenia, emocje, podsumowania

Paszporty POLITYKI to jedne z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce, wręczanych rokrocznie od 24 lat. – Zapewniam, że za rok też się spotkamy – mówił w finale naszej ceremonii Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika. Gala odbyła się tradycyjnie w Teatrze Wielkim. Tradycyjny był duet prowadzących: Jerzemu Baczyńskiemu towarzyszyła Grażyna Torbicka. Tradycyjnie zatroszczyliśmy się też o oprawę audiowizualną. Tym, czego nie sposób zaplanować, są reakcje naszych laureatów i gości, którzy zawsze zwracają uwagę na kwestie w kulturze istotne albo nie dość w przestrzeni publicznej akcentowane. Były też, rzecz jasna, akcenty polityczne.

Paszporty przyznaliśmy w siedmiu kategoriach, co jest nowością względem lat poprzednich. Nagradzaliśmy za dzieła literackie, muzyczne, teatralne, za dzieła z zakresu sztuk wizualnych oraz za... wykorzystywanie w swojej pracy kodu programowania. To ostatnie to definicja nowej kategorii: Kultury cyfrowej.

Paszporty rozdane, ale emocje nie opadły. Obejrzyjcie relację z tego wydarzenia, posłuchajcie, co mieli do powiedzenia redaktor naczelny POLITYKI, nasi dziennikarze oraz – a może przede wszystkim – nasi laureaci: