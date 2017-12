Bartek Chaciński

Paszporty POLITYKI 2017: kim są nominowani?

Przeszłość nas dogania

Ćwierć wieku Paszportów to już na tyle długo, że jest na co spoglądać wstecz. Ale, co ciekawe, także wielu nominowanych w tym roku twórców bawi się lub mierzy z powracającą przeszłością.