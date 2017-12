Muzyka poważna. Nominowana: Joanna Freszel

Sopran. Adam Suprynowicz nominuje ją „za wszechstronność, kreatywność, precyzyjność, sceniczny wdzięk i swobodę śpiewania w najrozmaitszych estetykach muzycznych”; Anna S. Dębowska dodaje: „Ma talent wokalny i aktorski, które łączy płynnie i organicznie w swoich kreacjach”. Urodzona w 1983 r. w Warszawie, absolwentka z wyróżnieniem, a obecnie doktorantka tutejszego Uniwersytetu Muzycznego. Ukończyła też studia ochrony środowiska na SGGW. Stypendystka ministra kultury (2010 i 2011 r.), programów Pro Polonia (2011 r.) i Młoda Polska (2014 r.). Otrzymała Les Orphées d’Or – Prix de la SACD od Académie du Disque Lyrique za najlepszą interpretację muzyki współczesnej na debiutanckiej płycie „Real Life Song” (DUX, 2016 r.), a także m.in. II nagrodę i nagrodę specjalną na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie (2006 r.), I nagrodę i nagrodę dla najlepszego sopranu na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Haliny Słonickiej w Suwałkach (2008 r.), I nagrodę na II Letniej Akademii Śpiewu w Sopocie (2010 r.), I nagrodę i trzy nagrody specjalne na II Konkursie im. Jana i Edwarda Reszków (Częstochowa, 2011), nagrodę specjalną na konkursie Belvedere w Wiedniu (2011 r.) oraz I nagrodę (Giuseppe Sinopoli Award) wraz z nagrodą specjalną Opery we Frankfurcie na J:opera Voice Competition ISA12 (2012 r.). Śpiewała w Teatrze Wielkim w Poznaniu („Rozwód Figara” Eleny Langer), warszawskiej Operze Narodowej („Eros i Psyche” Ludomira Różyckiego), Estońskiej Operze Narodowej („Faust” Gounoda), Teatro Lope de Vega w Sewilli („Così fan tutte” Mozarta). Dokonała prawykonań m.in. utworów Uriego Caine’a, Aleksandra Kościówa, Krzysztofa Wołka, Adama Falkiewicza. Uczestniczyła w pierwszym polskim wykonaniu „Stabat Mater” Arvo Pärta; pamiętne też były jej interpretacje„Mysteries of the Macabre” György Ligetiego oraz utworów George’a Crumba i Romana Haubenstocka-Ramatiego. Prowadziła warsztaty dla dzieci w ramach Małej Warszawskiej Jesieni i festiwalu Co Jest Grane 24.

Oni nominowali:

Anna S. Dębowska („Gazeta Wyborcza”, „Beethoven Magazine”), Jacek Hawryluk (Polskie Radio Dwójka), Dorota Kozińska (publicystka niezależna), Jacek Marczyński („Rzeczpospolita”), Monika Pasiecznik („Odra”), Jakub Puchalski (publicysta niezależny), Adam Rozlach (Polskie Radio Jedynka), Adam Suprynowicz (Polskie Radio Dwójka), Marlena Wieczorek (Meakultura.pl), Kinga A. Wojciechowska („Presto”).

Ponadto zgłoszeni zostali:

Barbara Borowicz (klarnecistka), Rafał Kłoczko (dyrygent), Krystian Adam Krzeszowiak (tenor), Rafał Łuc (akordeonista), Szymon Nehring (pianista), Ewelina Nowicka (skrzypaczka, kompozytorka), Aleksandra Opała-Wójcik (mezzosopran), Tomasz J. Opałka (kompozytor), Martyna Pastuszka (skrzypaczka barokowa), Sebastian Perłowski (dyrygent), Kacper Szelążek (kontratenor), Janusz Wawrowski (skrzypek), zespoły: Erlendis Quartet, gen~.rate, Kompopolex, Spółdzielnia Muzyczna.