W telewizji, ale w teatrze. Tak łączą Paszporty POLITYKI

Wolność, współpraca i wzajemne wsparcie – o tym mówiły tegoroczne Paszporty POLITYKI głosami laureatów z różnych dziedzin. Rozmawiamy o nich w gronie dziennikarzy działu kultury naszego tygodnika.

Gdzie mogliby się spotkać różni twórcy nagrodzeni tegorocznymi Paszportami POLITYKI poza telewizyjną galą na antenie TVN? Pewnie w teatrze, który jest z założenia – jak przypomina Aneta Kyzioł – sztuką synkretyczną. W cotygodniowym podkaście rozmawiamy o wszystkich laureatach. Zastanawiamy się, czy „Inni ludzie” Aleksandry Terpińskiej trafią do masowego widza. „To bardzo uniwersalny film, który będzie trudny do odbioru za granicą, ale bardzo ważny dla nas w Polsce” – mówi Janusz Wróblewski. Piotr Sarzyński zderza ze sobą postacie dwojga laureatów z kategorii sztuk wizualnych. Justyna Sobolewska opowiada o sztuce debiutu na przykładzie Łukasza Barysa, Olaf Szewczyk opisuje „fizyczny” charakter „Papetury”, Dorota Szwarcman przybliża sylwetkę Teoniki Rożynek i przypomina, że to muzyka dominowała w tegorocznych nagrodach. A niżej podpisany odnosi się do scenicznej persony Ralpha Kaminskiego. Ze wszystkimi laureatami rozmawiać będziemy w kolejnych tygodniach.