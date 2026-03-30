Ukraina w przedpokoju Unii już w 2027 roku? To pułapka i precedens. Europa gra, ale musi mieć plan

Czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej – i na jakich zasadach? Czy Komisja Europejska ma na to plan? Jakie ryzyka niesie ze sobą niespełnienie obietnicy członkostwa danej ukraińskiemu społeczeństwu? I czego Polska może się nauczyć od Ukrainy w produkcji dronów i systemów antydronowych?

W najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, gościem Mateusza Mazziniego jest Jakub Bodziony, zastępca redaktora naczelnego „Kultury Liberalnej”, który dzieli się spostrzeżeniami z pracy nad reportażem o ukraińskich fabrykach dronów. Od wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 r. Ukraińcom udało się stworzyć unikatowy w skali świata, zdecentralizowany system projektowania, produkcji i dostarczania dronów bezpośrednio na front.

Jakub Bodziony opowiada, jak wyglądają takie fabryki, z czego wynika ich współpraca z konkretnymi jednostkami w wojsku ukraińskim i na co są gotowi ukraińscy żołnierze. Nie można jednak zapominać o ryzykach związanych z rozwojem tej technologii, jak rozrost przestępczości zorganizowanej po wygaśnięciu regularnych działań wojennych, przemyt broni i wewnętrzna destabilizacja Ukrainy.

Lektury poleca Mateusz Mazzini:

1. Jurgen Habermas, Teksty filozoficzno-polityczne

2. Milan Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej

3. James Barr, Linia na piasku

Poleca Jakub Bodziony:

1. Marguerite Yourcenar, Pamiętniki Hadriana

2. Rycerz Siedmiu Królestw, serial HBO