Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini
30 marca 2026
Świat na zakręcie. Odc. 9

Ukraina w przedpokoju Unii już w 2027 roku? To pułapka i precedens. Europa gra, ale musi mieć plan

Czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej – i na jakich zasadach? Czy Komisja Europejska ma na to plan? Jakie ryzyka niesie ze sobą niespełnienie obietnicy członkostwa danej ukraińskiemu społeczeństwu? I czego Polska może się nauczyć od Ukrainy w produkcji dronów i systemów antydronowych?

W najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”, wideokastu „Polityki” o sprawach międzynarodowych, gościem Mateusza Mazziniego jest Jakub Bodziony, zastępca redaktora naczelnego „Kultury Liberalnej”, który dzieli się spostrzeżeniami z pracy nad reportażem o ukraińskich fabrykach dronów. Od wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2022 r. Ukraińcom udało się stworzyć unikatowy w skali świata, zdecentralizowany system projektowania, produkcji i dostarczania dronów bezpośrednio na front.

Jakub Bodziony opowiada, jak wyglądają takie fabryki, z czego wynika ich współpraca z konkretnymi jednostkami w wojsku ukraińskim i na co są gotowi ukraińscy żołnierze. Nie można jednak zapominać o ryzykach związanych z rozwojem tej technologii, jak rozrost przestępczości zorganizowanej po wygaśnięciu regularnych działań wojennych, przemyt broni i wewnętrzna destabilizacja Ukrainy.

Lektury poleca Mateusz Mazzini:

1. Jurgen Habermas, Teksty filozoficzno-polityczne
2. Milan Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej
3. James Barr, Linia na piasku

Poleca Jakub Bodziony:

1. Marguerite Yourcenar, Pamiętniki Hadriana
2. Rycerz Siedmiu Królestw, serial HBO

Dwójka doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych dziennikarzy zajmujących się tematyką międzynarodową. Agnieszka Lichnerowicz, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, relacjonowała m.in. wojnę w Gruzji, przygotowywała materiały z Białorusi, Rosji, Ukrainy w czasie protestów na Majdanie i aneksji Krymu, jak również z Tunezji i Egiptu w czasie Arabskiej Wiosny i z przechodzącej transformację Mjanmy. Mateusz Mazzini, absolwent St Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących światowego populizmu, radykalnej prawicy, globalnego Południa i krajów Ameryki Łacińskiej. Przygotowywał materiały reporterskie m.in. z Chile w czasie przemian konstytucyjnych, Argentyny, Kuby, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i wielu europejskich miast zmagających się z kryzysem migracyjnym. Oboje publikują regularnie w tygodniku „Polityka”.

