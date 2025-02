Czy grozi nam pokój na warunkach Kremla? Rozmowy, które mogą zmienić Europę

Donald Trump chce mieć „sukces”, obojętnie czyim i jakim kosztem. O niepewnej przyszłości i ryzykach dla Europy Karolina Lewicka rozmawia z Jędrzejem Winieckim.

„Rosja i USA popracują nad Ukrainą” – doniósł, nie bez satysfakcji, „Kommiersant”. Toczone przez delegacje – amerykańską i rosyjską – rozmowy o zakończeniu wojny nie niosą jednak ze sobą ulgi i nadziei, raczej frustrację i lęk. Choć do wypracowania treści porozumienia wciąż daleka droga, to ryzyko, że będzie to pokój korzystny dla agresora, a upokarzający dla ofiary, jest duże. Bo Donald Trump chce mieć „sukces”, obojętnie czyim i jakim kosztem.

Jego prezydentura to poważne wyzwanie dla Europy, która – choć dzwonki alarmowe dzwoniły już ponad dekadę temu, po tym, jak Putin wyszarpał sąsiadowi spory kawał ziemi, Krym i część Donbasu – budzi się dopiero teraz, po trzech latach wojny za wschodnią granicą UE i NATO, osierocona przez Amerykanów.

O niepewnej przyszłości i ryzykach dla Europy Karolina Lewicka rozmawia z Jędrzejem Winieckim.

***

Cieszymy się, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one również dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby w pełni skorzystać z możliwości słuchania i czytania tekstów naszych autorów z bieżących i archiwalnych numerów „Polityki” i wydań specjalnych, dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.