Wybory: ostatnie kluczowe pytania. Czy wygra „Polska cwaniaków”? Słuchaj i oglądaj

Druga tura dla Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego – to raczej pewne. Skutki wyboru kandydata PiS na prezydenta w drugiej turze także łatwo przewidzieć – rząd nie będzie miał lekkiego życia, co ostatecznie skończy się zapewne przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi. Z kolei Trzaskowski w Pałacu to dla koalicji 15 października zarówno szansa, by dowiozła wreszcie kampanijne obietnice, jak i ryzyko – wszak nagle zabraknie wygodnego alibi! Nie da się już długopisem Dudy wyjaśnić braku sejmowej większości dla kluczowych projektów.

A co z PiS? To też dość oczywiste: prezydencki sukces doda Nowogrodzkiej i wiatru w żagle, i animuszu, porażka sfrustruje i osłabi, zaś działaczy skłoni do rozważań nad przyszłością swoją i genialnego stratega.

Przedstawienie „Kampania” wkrótce dobiegnie końca, każdy będzie się spieszył, by zabrać z szatni płaszcz. Ale uwaga: na afiszach wisi już nowa sztuka. Bo przecież walka o władzę jest permanentna. Karolina Lewicka rozmawia z Wojtkiem Szackim i Edwinem Bendykiem.