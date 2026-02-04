Prof. Matczak dla „Polityki”. Jak zrozumieć populizm i dlaczego Braun jest jak rycerz na białym koniu

Grzegorz Braun obiecuje powrót do wspólnoty, więc trudno się dziwić, że nagle stał się interesujący. Zwłaszcza że buduje ją perfidnie na nienawiści – mówi prof. Marcin Matczak. Rozmawiamy też o praworządności, populizmie i zadaniach dla elit.

PiS miał osiem lat, uległego prezydenta i żadnych zahamowań. Stąd dewastacja polskiego wymiaru sprawiedliwości zaszła dość daleko. A nadzieje na przywrócenie praworządności, rozbudzone wynikiem wyborów parlamentarnych z 2023 r., zgasły wraz z informacją, że nowym prezydentem wybrany został Karol Nawrocki. Stan rzeczy jest więc taki, że dwie rzeczywistości – ta stworzona przez PiS, z neo-KRS czy nieuznającymi odwołań prokuratorem krajowym i rzecznikami dyscypliny, i ta stara, sprzed „reform” Ziobry, funkcjonują sobie równolegle – a rezultatem jest chaos.

Nie lepsze od diagnozy są perspektywy. Kadencja prezydenta dopiero się zaczęła, a może być druga. Jeśli zaś obecnie rządzący oddadzą władzę za dwa lata, to nawet jeśli wówczas do gry nie wrócą węgierscy azylanci, to i tak ktoś inny z Nowogrodzkiej zajmie się sądami i sędziami. I nie będzie brał jeńców.

Karolina Lewicka rozmawia z prof. Marcinem Matczakiem z UW.