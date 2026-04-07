materiał promocyjny
7 kwietnia 2026
Inspiracje i porady

Organizacja czasu w 2026 roku – jak połączyć życie zawodowe z pasją?

Coraz donośniejsze są głosy przekonujące, że wobec deficytów uwagi spowodowanych przez media społecznościowe organizacja czasu jest zadaniem bardzo trudnym.

Każdego dnia trzeba borykać się z niezliczonymi rozpraszaczami i złodziejami uwagi. Czy wobec tego możliwe jest efektywne połączenie aktywności zawodowej i hobby, tak, żeby mieć czas na jedno i drugie? Tak!

Ustal priorytety

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zrezygnować ze zrobienia czegoś dla siebie, bo stwierdziłeś, że masz na głowie ważniejsze rzeczy? Jeśli tak, musisz zmienić priorytety! Odkładanie pasji na bok to bardzo częsty błąd, na który Ty nie możesz sobie pozwalać. Zapisuj czas swojej ulubionej aktywności w kalendarzu, planuj ją tak jak ważne spotkania i rób wszystko, żeby udało Ci się zrealizować swoje cele. Niech będą one realne – postaw np. na 30 minut wykonywania aktywności kilka razy w tygodniu. To zrobi kolosalną różnicę!

Dobrze zaplanuj dzień

Ludzie dzielą się na tych, którzy najwięcej energii do nieszablonowego działania mają nad ranem, i na tych, którzy odżywają po zmroku. Do których należysz Ty? Dopasuj swój harmonogram pod względem „nasycenia” dobrą energią. Działaj kreatywnie skoro świt, przed pracą lub późną nocą, gdy inni śpią. Ważne, żeby wykorzystać indywidualny czas największej efektywności.

Pamiętaj, że nie zawsze będzie łatwo

Możliwość zachowania idealnego work-life balance to w przypadku większości osób niedościgniony ideał. Przygotuj się zatem na to, że będą tygodnie, gdy będziesz mieć więcej czasu dla siebie, a także takie, w których po powrocie z pracy będziesz chcieć już tylko się zrelaksować. To normalne! Ważne, żeby nie rezygnować z prób pielęgnacji swojej pasji – czymkolwiek jest!

Ogranicz rozpraszacze

Nic tak nie utrudnia skupienia się na kreatywnej pracy jak setki powiadomień i wiadomości. Wniosek jest oczywisty – jeśli walczysz o to, by mieć więcej czasu tylko dla siebie, ogranicz źródła zakłóceń. Jeśli nie potrafisz po prostu odłożyć telefon na godzinę, skorzystaj ze specjalnych aplikacji, które ograniczają funkcjonalność telefonu do tej najbardziej podstawowej. Oczywiście tylko na tak długo, jak zadecydujesz!

Skorzystaj z planera

Jak to wszystko ogarnąć? Bardzo pomocny będzie w tym tradycyjny papierowy planer, w którym zapiszesz wszystkie rzeczy, o których musisz pamiętać – deadline’y, terminy spotkań itd. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie Ci zapanować nad czasem i znaleźć okienka na rozwijanie swoich zainteresowań. Co więcej, ręczne robienie notatek rozwija części mózgu odpowiadające za kreatywność!

Wykorzystaj pomocne aplikacje

A gdyby tak zamienić telefon, który jest głównym rozpraszaczem, na efektywniejsze zarządzanie czasem? To łatwiejsze niż myślisz. Jest wiele darmowych aplikacji, które umożliwiają łatwe planowanie czy robienie listy zadań oraz notatek, jak również rozwijają umiejętności kreatywne. Bez trudu znajdziesz produkty cyfrowe pomagające nauczyć się rysować, tworzyć grafiki, mówić w innym języku, ćwiczyć jogę czy mięśnie brzucha!

Materiał przygotowany przez EMPIK.

