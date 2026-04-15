15 kwietnia 2026
Dlaczego pacjenci zaczynają leczenie od konsultacji online? Rozmowa z Piotrem Sochanem

Jeszcze kilka lat temu ścieżka pacjenta była prosta i liniowa: rejestracja w przychodni, kolejka, gabinet lekarza. Dziś ten model ulega radykalnej przebudowie. Pacjenci, zamiast czekać miesiącami na wizytę stacjonarną, coraz częściej pierwszy krok w procesie leczenia stawiają w przestrzeni cyfrowej. Dlaczego tak się dzieje i czy telemedycyna to jedynie odpowiedź na niewydolność systemu, czy może nowy, dojrzały standard opieki? O tym rozmawiamy z Piotrem Sochanem, twórcą platformy medycznej DoktorPlus.pl.

Czas jako główne kryterium medyczne

Dla pacjenta z niepokojącymi objawami czas bywa równie ważny jak sama diagnoza. Według ostatnich analiz NFZ i Fundacji Watch Health Care średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce to około 4,2 miesiąca. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku konkretnych dziedzin medycyny. Do endokrynologa w skali kraju pacjenci czekają zwykle 6-8 miesięcy, a do neurologa około 2-3 miesięcy, w zależności od regionu i trybu przyjęcia.

Jak zauważa Piotr Sochan, te liczby drastycznie zmieniają zachowanie pacjentów, dla których priorytetem staje się czas reakcji.

Jeżeli średni czas oczekiwania do specjalisty wynosi ponad cztery miesiące, a na część badań diagnostycznych czeka się kolejne dwa-trzy, pacjent nie analizuje systemu finansowania – tylko swoje ryzyko zdrowotne i to, ile jest gotów czekać z objawami. W wielu ścieżkach terapeutycznych połowa roku mija na samo czekanie.

Dlatego pacjent coraz rzadziej myśli w uproszczonych kategoriach „NFZ albo prywatnie”. Często zachowuje wyznaczony, odległy termin w poradni publicznej, ale jednocześnie korzysta z konsultacji online, aby nie wstrzymywać podstawowych rozstrzygnięć terapeutycznych przez kilka miesięcy.

Architektura procesu, czyli medycyna ponad dokumentem

Wokół usług zdalnych narosło wiele szkodliwych mitów, w dużej mierze przez istnienie w internecie podmiotów skupionych wyłącznie na automatycznym wystawianiu dokumentów medycznych. Profesjonalna telemedycyna odcina się od tego modelu, stawiając na rygor kliniczny. Największe nieporozumienie polega na odwróceniu kolejności, ponieważ w medycynie zawsze najpierw jest proces, a dopiero później dokument.

W procesie punkt startu to wypełnienie formularza medycznego, który jest częścią wywiadu. Lekarz widzi historię leczenia, wyniki badań, listę leków. Na tej podstawie podejmuje decyzję lekarską.

Piotr Sochan podkreśla, że na platformie DoktorPlus.pl konsekwentnie używa się sformułowania „konsultacja z możliwością e-recepty”, a celowo unika się narracji handlowej typu „zamów receptę online”. E-recepta jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy istnieją wskazania medyczne. Co niezwykle istotne z perspektywy transparentności.

Filtrowanie systemu i weryfikacja

W jakich sytuacjach wirtualny gabinet okazuje się optymalnym pierwszym krokiem w leczeniu? Są sytuacje, w których główna praca lekarza odbywa się na poziomie wywiadu, dokumentacji i decyzji, a nie badania fizykalnego. Zdalny kontakt z medykiem doskonale sprawdza się, gdy pacjent potrzebuje odpowiedzi na pytania:

  • czy zmienić dawkę,
  • czy włączyć nowy lek,
  • czy kontynuować obecną terapię,
  • czy zlecić badania i z jakim priorytetem,
  • czy w danym momencie uzasadnione jest wystawienie e-recepty lub e-skierowania.

Aby jednak cały ten proces był bezpieczny, musi opierać się na weryfikowalnych kadrach. Twórca DoktorPlus.pl zaznacza, że w tej kwestii nie ma miejsca na kompromisy: współpracuje się wyłącznie z lekarzami posiadającymi aktywne prawo wykonywania zawodu, zweryfikowane w oficjalnych rejestrach PWZ.

Etyka komunikacji w branży zdrowotnej

Funkcjonowanie w sektorze medycznym wymaga również przestrzegania ścisłych ram prawnych. Zgodnie z art. 14 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy może informować o zakresie i sposobie udzielania świadczeń, ale nie może prowadzić agresywnej reklamy ani obiecywać efektów czy gwarantować dokumentów. Jak budować zaufanie pacjentów w takich realiach?

– Dlatego przyjęliśmy zasadę: fakty zamiast przymiotników. Komunikujemy, jak działa proces, jakie są możliwe ścieżki, jakie są ograniczenia. Operujemy danymi zamiast sloganów.

Taka strategia, oparta na faktach, warunkowości i przejrzystych procedurach, nie tylko chroni pacjenta i lekarza, ale realnie domyka lukę w systemie zdrowotnym, skracając czas od niepokojącego objawu do podjęcia merytorycznej decyzji terapeutycznej.

Materiał przygotowany przez DoktorPlus.pl.

