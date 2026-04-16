16 kwietnia 2026
Inspiracje i porady

Wynajem krótkoterminowy – jakie zmiany czekają rynek?

16 kwietnia 2026
mat. pr.
Wynajem krótkoterminowy, czyli co? Właściciele mieszkań publikują oferty, przyjmują rezerwacje i liczą na szybki zwrot z inwestycji. Nie zawsze jednak wygląda to tak prosto.

Rynek najmu krótkoterminowego rośnie, a razem z nim zainteresowanie podmiotów regulujących prawo. Przepisy się zmieniają. Nie bój się – to nie jest zapowiedź końca opłacalności inwestowania w najem krótkoterminowy. Wynajmowanie apartamentów na doby wciąż może przynosić zyski. Sprawdź na co zwrócić szczególną uwagę.

Skąd popularność wynajmu krótkoterminowego w Polsce?

Inwestycje w apartamenty na wynajem krótkoterminowy stały się popularne. Ten trend zawdzięczamy zmieniającemu się podejściu do podróżowania. Coraz większa część turystów poszukuje apartamentów na doby, ponieważ woli większą prywatność i swobodę.

Do tego dochodzą kwestie opłacalności. Apartamenty na wynajem krótkoterminowy często pozwalają ustalać wyższe stawki dobowe niż w najmie długoterminowym. Mimo że w tej formie samodzielne administrowanie nieruchomością wymaga od właścicieli większego zaangażowania. Rozwiązaniem, które pomoże dostosować się do rynku, odciążyć właścicieli z obowiązków i zmaksymalizować przychody z wynajmu jest skorzystanie z firmy zarządzającej najmem, jak np. Renters.pl- największy polski operator najmu.

Co za tym idzie? Rynek najmu krótkoterminowego zaczął się profesjonalizować. Obok właścicieli wynajmujących pojedyncze lokale pojawiły się podmioty oferujące usługi zakwaterowania i prowadzące wynajem turystyczny mieszkań na większą skalę – w ramach działalności gospodarczej i z myślą o realizacji finansowych celów biznesowych.

Regulacje najmu krótkoterminowego w Europie

Unia Europejska dąży do uporządkowania zasad związanych z wynajmem krótkoterminowym.

Najważniejszą zmianą na poziomie unijnym jest rozporządzenie UE 2024/1028, które porządkuje zasady gromadzenia i udostępniania danych o usługach najmu krótkoterminowego (jego stosowanie rozpocznie się 20 maja 2026 roku).

Jak zmiany przepisów mogą wpłynąć na właścicieli mieszkań?

Polskie regulacje wynajmu krótkoterminowego są w toku prac i na ten moment (kwiecień 2026 roku) nie stanowią jeszcze ostatecznie uchwalonego „pakietu” obowiązków dla całego rynku.

Nowe regulacje wynajmu krótkoterminowego przewidują m.in. stworzenie rejestru danych o obiektach, obowiązek podawania numeru rejestracyjnego w ofertach publikowanych na platformach, odniesienie do pobytu do 30 dni oraz sankcje za naruszenia.

Co to zmienia dla właścicieli mieszkań? Najem krótkoterminowy bNie jest to jednak równoznaczne z tym, że dochód z wynajmu krótkoterminowego drastycznie spadnie – trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że dla części osób prowadzących najem prywatny zarządzanie najmem krótkoterminowym będzie generować więcej obowiązków.

Właściciele lokali powinni też śledzić zasady rozliczeń, ponieważ przy najmie krótkoterminowym istotne są nie tylko obowiązki ewidencyjne, ale też podatek i prawidłowe ustalenie źródła przychodów.

Czy wynajem krótkoterminowy nadal będzie opłacalny?

Inwestowanie w najem krótkoterminowy nadal może być atrakcyjne i nic nie wskazuje na to, że wynajem turystyczny mieszkań przestanie być opłacalny.

Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym lepiej zorganizowani operatorzy i właściciele nieruchomości przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy będą łatwiej dostosowywać się do nowych wymogów niż prywatni wynajmujący dopiero zaczynający swoją przygodę z wynajmem.

Materiał przygotowany przez Renters.pl.

materiał promocyjny

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
