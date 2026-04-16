Wynajem krótkoterminowy – jakie zmiany czekają rynek?

Wynajem krótkoterminowy, czyli co? Właściciele mieszkań publikują oferty, przyjmują rezerwacje i liczą na szybki zwrot z inwestycji. Nie zawsze jednak wygląda to tak prosto.

Rynek najmu krótkoterminowego rośnie, a razem z nim zainteresowanie podmiotów regulujących prawo. Przepisy się zmieniają. Nie bój się – to nie jest zapowiedź końca opłacalności inwestowania w najem krótkoterminowy. Wynajmowanie apartamentów na doby wciąż może przynosić zyski. Sprawdź na co zwrócić szczególną uwagę.

Skąd popularność wynajmu krótkoterminowego w Polsce?

Inwestycje w apartamenty na wynajem krótkoterminowy stały się popularne. Ten trend zawdzięczamy zmieniającemu się podejściu do podróżowania. Coraz większa część turystów poszukuje apartamentów na doby, ponieważ woli większą prywatność i swobodę.

Do tego dochodzą kwestie opłacalności. Apartamenty na wynajem krótkoterminowy często pozwalają ustalać wyższe stawki dobowe niż w najmie długoterminowym. Mimo że w tej formie samodzielne administrowanie nieruchomością wymaga od właścicieli większego zaangażowania.

Co za tym idzie? Rynek najmu krótkoterminowego zaczął się profesjonalizować. Obok właścicieli wynajmujących pojedyncze lokale pojawiły się podmioty oferujące usługi zakwaterowania i prowadzące wynajem turystyczny mieszkań na większą skalę – w ramach działalności gospodarczej i z myślą o realizacji finansowych celów biznesowych.

Regulacje najmu krótkoterminowego w Europie

Unia Europejska dąży do uporządkowania zasad związanych z wynajmem krótkoterminowym.

Najważniejszą zmianą na poziomie unijnym jest rozporządzenie UE 2024/1028, które porządkuje zasady gromadzenia i udostępniania danych o usługach najmu krótkoterminowego (jego stosowanie rozpocznie się 20 maja 2026 roku).

Jak zmiany przepisów mogą wpłynąć na właścicieli mieszkań?

Polskie regulacje wynajmu krótkoterminowego są w toku prac i na ten moment (kwiecień 2026 roku) nie stanowią jeszcze ostatecznie uchwalonego „pakietu” obowiązków dla całego rynku.

Nowe regulacje wynajmu krótkoterminowego przewidują m.in. stworzenie rejestru danych o obiektach, obowiązek podawania numeru rejestracyjnego w ofertach publikowanych na platformach, odniesienie do pobytu do 30 dni oraz sankcje za naruszenia.

Co to zmienia dla właścicieli mieszkań? Najem krótkoterminowy bNie jest to jednak równoznaczne z tym, że dochód z wynajmu krótkoterminowego drastycznie spadnie – trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, że dla części osób prowadzących najem prywatny zarządzanie najmem krótkoterminowym będzie generować więcej obowiązków.

Właściciele lokali powinni też śledzić zasady rozliczeń, ponieważ przy najmie krótkoterminowym istotne są nie tylko obowiązki ewidencyjne, ale też podatek i prawidłowe ustalenie źródła przychodów.

Czy wynajem krótkoterminowy nadal będzie opłacalny?

Inwestowanie w najem krótkoterminowy nadal może być atrakcyjne i nic nie wskazuje na to, że wynajem turystyczny mieszkań przestanie być opłacalny.

Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym lepiej zorganizowani operatorzy i właściciele nieruchomości przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy będą łatwiej dostosowywać się do nowych wymogów niż prywatni wynajmujący dopiero zaczynający swoją przygodę z wynajmem.

