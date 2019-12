PiS przepycha nocą przez Sejm ustawę represyjną

Projekt zgłoszony 13 grudnia, który zakazuje sędziom kwestionowania prawomocności powołania sędziów przez neo-KRS, ma zostać uchwalony do piątku. Praca nad poprawkami w sejmowej komisji trwała przez całą noc do godziny 5.

Ale nie przyszli: 11 z Koalicji Obywatelskiej, 12 z Lewicy i siedmiu z PSL. Z tego, co mówią, wynika, że nikt ich nie zmobilizował do punktualności. A więc opozycja albo wpadła na pomysł wniosku o skreślenie tego punktu z obrad w ostatniej chwili, albo nie umiała skoordynować swoich działań. Usunięcie ustawy z porządku obrad oczywiście nie spowodowałoby jej anihilacji, ale byłoby porażką moralną PiS.

To demonstracja siły. Władza chce pokazać, że utrata Senatu nie powstrzyma jej marszu, a opozycja nic nie może zrobić. To potrzebne dla podtrzymania morale w partii i u jej wyborców, których trzeba utwierdzić w przekonaniu, że PiS nadal jest silny, zwarty i zwycięski.

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Kukiz ’15): „To wyraz waszej klęski, nieudolności i małości. To nie akt prawdy, tylko akt zemsty. To nie akt troski, tylko zachłanności”.

Konrad Berkowicz w imieniu Konfederacji nie zadeklarował, czy klub poprze ustawę, więc zapewne nie będzie dyscypliny. Stwierdził tylko, że prawdziwą reformą byłoby odseparowanie sądów od „wpływów zewnętrznych”, w tym unijnych.

Dlaczego neo-KRS nie zabrała głosu

Cezary Grabarczyk (KO) zwrócił uwagę, że w sprawie nie wypowiedziała się jak dotąd neo-KRS. Pytał marszałkini Sejmu Elżbietę Witek, dlaczego nie zaprosiła przedstawiciela tej instytucji do zajęcia stanowiska. Fakt, że KRS, która według konstytucji stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie zabrała głosu w sprawie ustawy ewidentnie wymierzonej w niezawisłość i podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, jest rzeczywiście niesłychany. Można uznać, że nie dopełniła obowiązku, nie posyłając do Sejmu – jak np. Sąd Najwyższy i RPO – swojego stanowiska.

13 grudnia, gdy ustawa pojawiła się na stronie sejmowej, neo-KRS podjęła uchwałę potępiającą „działania podważające legalność powołanych sędziów”, bo „godzą bezpośrednio w wymiar sprawiedliwości, jak też niezawisłość sędziowską”. Ostatecznie wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu opozycja przegrała (214:227). Większość Konfederacji (dziewięciu na 14 posłów) głosowała za odrzuceniem ustawy.

Poprawki. PiS nie zrezygnuje z sedna ustawy

Następnie w ekspresowym tempie ustawa trafiła do komisji sprawiedliwości, bo wcześniej przegłosowano, że prace zakończą się na obecnym posiedzeniu Sejmu, czyli w piątek. Prace komisji rozpoczęły się wieczorem, ale z opóźnieniem, bo okazało się, że nie wydrukowano poprawek dla wszystkich posłów. Parlamentarzyści pracowali całą noc do godz. 5. Był bałagan, przerwy na ochłonięcie, dwa pakiety poprawek.

Ostatecznie na ranem przyjęto 22 poprawki zgłoszone przez rządzących, odrzucono ok. 80 poprawek opozycji (mają być zgłoszone w drugim czytaniu jako wnioski mniejszości). Na łagodzenie opresyjności ustawy się nie zanosi. Zresztą nawet jeśli władza ostatecznie wycofa się z części najbardziej bulwersujących przepisów dyscyplinarnych, nie zniweczy to celu ustawy, jakim jest uniemożliwienie odsuwania neosędziów od orzekania. A to dlatego, że w ustawie jest wiele innych przepisów, które mają to zagwarantować, na czele z definicją sędziego jako osoby mianowanej przez prezydenta, która złożyła przed nim przysięgę.

Ostatecznie przyjęto proponowaną przez Porozumienie Gowina preambułę. Zniesiony ma też zostać wymóg składania przez sędziów oświadczeń o działalności w sieci, jeśli dotyczy ona spraw publicznych. Wykreślono przepis, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za odmowę stosowania przepisu, jeśli o jego niezgodności z polską ustawą zasadniczą lub ratyfikowaną umową międzynarodową nie orzeknie Trybunał Konstytucyjny. Dopisano też kompetencję powołanej przez PiS Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach wniosków o uchylenie immunitetu sędziom lub prokuratorom.

