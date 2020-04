Duda zwiększył przewagę, Kosiniak-Kamysz dogania Kidawę-Błońską

Wciąż nie wiadomo, kiedy będą wybory, ale według średniej sondaży Andrzej Duda mógłby je wygrać w pierwszej turze. Przeważa zwłaszcza wśród osób, które chcą głosować w maju – pisze brytyjski politolog.

Przy takim założeniu notowania Dudy poprawiły się w trakcie obowiązywania restrykcji. Na początku marca mógł liczyć na głosy 42–43 proc. zdecydowanych wyborców, bez szans na zwycięstwo w pierwszej turze. Obecnie jego najbardziej prawdopodobny poziom poparcia to 51 proc. (co daje 61 proc. szansy na reelekcję bez konieczności przeprowadzenia powtórnego głosowania).

W wielu ostatnich sondażach firmy badawcze pytały wyborców o to, jak by zagłosowali, gdyby wybory odbyły się w oryginalnym terminie 10 maja, a także o to, kogo poparliby po wygaśnięciu kryzysu. Wyniki nie mogą być jednak bezpośrednio porównywane z sondażami preferencji politycznych. Pyta się w nich bowiem o sympatie, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Nie ująłem ich więc w swoim modelu.

Dla porównania: szanse Małgorzaty Kidawy-Błońskiej znacznie zmalały w ciągu ostatnich sześciu tygodni. Na początku marca na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej chciało zagłosować 23–24 proc. wyborców, więc była najbardziej prawdopodobną rywalką Dudy w drugiej turze. Od tego czasu jej notowania spadły do ok. 15 proc., a jednocześnie poparcie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza wzrosło z 10 proc. na początku lutego do ok. 13 proc. obecnie, zmniejszając statystyczny dystans między nimi. Poparcie dla pozostałych kandydatów utrzymało się na tym samym poziomie: Robert Biedroń może liczyć na 8 proc., Szymon Hołownia na 7 proc., a Krzysztof Bosak na 5 proc.