Ostatnia prosta kampanii. Bitwa o wozy i na spoty

W ostatnim tygodniu kampanii kandydaci znów ruszyli w teren. Resort spraw wewnętrznych rozpisał konkurs: profrekwencyjny i kontrowersyjny.

Mówiąc o rodzinie, Duda zaznaczył, że do 2015 r. nie była ona w Polsce otaczana szczególną opieką. Tak samo jak małżeństwa, „czyli związek kobiety i mężczyzny, bo tylko z takiego rodzą się nowe pokolenia”. „Śmiało mogę powiedzieć, że pod względem materialnym, stabilności życia polska rodzina została przeniesiona na nieporównywalnie wyższy poziom” – mówił Duda, wymieniając programy socjalne PiS z 500 plus na czele. „Ale rodzinę w dalszym ciągu trzeba chronić”, stąd Karta Praw Rodziny , „afirmacja rodziny takiej, jak ją przedstawia konstytucja”. Karta ma m.in. chronić polskie dzieci, dlatego – tłumaczył Duda – „nie mogą być one adoptowane przez pary jednopłciowe”. Na ostatnim odcinku kampanii Andrzej Duda wciąż najwyraźniej nawiązuje do sporu o LGBT, sądząc, że przysporzy mu to wyborców.

„To niestosowne” – uważa cytowany przez „Gazetę Wyborczą” były szef Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński. I dodaje: „Może się okazać, że nagroda pojedzie do gminy, która bez niej by się obeszła, a ci najbardziej potrzebujący nie dostaną nic. Poza tym byłbym daleki od angażowania się władzy rządowej w takie prezenty, bo można to kojarzyć z kampanią rządową wspomagającą prezydenta, każdy to widzi”.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych Maciej Wąsik ogłosił dziś konkurs pod nazwą „Bitwa o wozy”. To akcja zachęcająca do udziału w wyborach: w każdym z 16 województw wygra gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w pierwszej turze. Wąsik i Paweł Szefernaker na wspólnej konferencji, z wozami strażackimi w tle, poinformowali, że w Polsce jest 26 tys. ochotniczych straży pożarnych. Zakup 507 pojazdów dla nich sfinansował w ubiegłym roku rząd wsparty przez samorządy. Dodatkowe 16 sprezentuje gminom, których mieszkańcy najliczniej wezmą udział w wyborach. Nagroda jest warta 800 tys. zł.

I dalej punktował rządzących: „Tak jak dziś widzę premiera i prezydenta, to widzę, że oni są kompletnie odklejeni od dzisiejszej rzeczywistości, oni są tak zadowoleni z siebie. Mówią o tym, że w pięć lat zmienili Polskę. Mówią, że tyle wynegocjowali pieniędzy z Unii, mówią, że wszystkim żyje się lepiej, tylko chyba nie zauważyli, że nastała epidemia, że świat stanął na głowie, że tak wielu z nas nie może być pewnym dnia następnego. A oni po prostu tryskają optymizmem. I to pokazuje, jak są odklejeni od rzeczywistości, i tego też mamy dość!”.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w sobotę spotkał się z wyborcami m.in. w Olsztynie. „Oni [rządzący] cały czas nas chcą uczyć, co znaczy polska rodzina, oni nas będą uczyć, co znaczy patriotyzm. A ja mam kilka bardzo ważnych pytań i uwag do pana prezydenta oraz do rządzących. Wy chcecie uczyć, co to jest polska rodzina w momencie, kiedy próbujecie zniszczyć polską edukację” – zaznaczył Rafał Trzaskowski, krytykując reformę edukacji i jej konsekwencje: podwójny rocznik, tłok, przeładowane podstawy programowe.

Szymon Hołownia swoją kampanię transmituje dziś na żywo w internecie. Na spotkaniu z wyborcami w Ostrołęce mówił m.in. o polityce energetycznej i klimatycznej jednocześnie: „Dobrze, że faraoński projekt bloków węglowych w Ostrołęce został zakończony. To nie było dobre rozwiązanie. Myślenie o tym, że robimy jedną wielką elektrownię, to myślenie z lat 60. XX w. Trzeba zrobić z tym porządek teraz, bo za 30 lat dzieci nam tego nie wybaczą”.

Rafał Trzaskowski wciąż też krytycznie odnosi się do sztuczek TVP: „Muszę teraz się pilnować, bo telewizja publiczna wymyśliła, że mam mikrofony w uchu, jak dotykam ucha, więc wolę nie dotykać ucha, pewnie jak dotknę się w oko, to powiedzą, że mam w oku lasery, a poza tym uważajcie, którym palcem się dotykacie w oko, żeby przetrzeć łzę. Ale czym bardziej oni próbują nam dokuczyć, tym ja więcej widzę uśmiechu na waszej twarzy, a tak nam tego brakowało, prawda?”.

Kandydat mówił też o polityce migracyjnej: „To najwyższy czas, by napisać polską politykę wobec imigrantów i uchodźców. Uchodźcom powinniśmy pomóc na miarę naszych możliwości: znaleźć im schronienie, odkarmić, by mogli ruszyć dalej. Jeśli chodzi o imigrację, nie mamy nadal pomysłu. To pytanie o to, ile osób możemy przyjąć, czy umiemy ich zintegrować. Powinniśmy przestać zamiatać problemy pod dywan. Będzie nas 30 mln w Polsce, z czego 40 proc. z nas będzie po sześćdziesiątce”.

Szymon Hołownia o godz. 17 był już w Białymstoku, swoim rodzinnym mieście. Wiec Andrzeja Dudy odbywa się nieopodal, więc sztab Hołowni zachęcał do konfrontacji. „Spotkaliśmy się z odmową”, wyjaśnił Hołownia.

Kandydat podkreślał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, nawiązując do hasła Andrzeja Dudy: „Deklaruję, że jako prezydent będę zawsze z najwyższym szacunkiem odnosić się do wszystkich: do większości i mniejszości. Będę prezydentem wszystkich Polaków. Bo niezależnie od tego, skąd przychodzą, w co wierzą i co myślą, należy im się szacunek”.

Biedroń: To jest prawica, nie dajmy się nabrać

Dziś w Warszawie konwencję wyborczą organizuje Robert Biedroń. Przed kandydatem Lewicy na prezydenta wystąpił Adrian Zandberg z Partii Razem: „W tej kampanii wszyscy straszą. Mówią: nie macie wyboru, jak nie my, to oni. Jedni: jak wygra facet z PiS, to będzie rządzić Rydzyk, TVP będzie łgać i szczuć. Drudzy: jak wygra facet z Platformy, to wrócą tamci”.

Robert Biedroń przekonywał, że tylko jego postulaty są lewicowe: „Nasze lewicowe postulaty są na ustach wszystkich kandydatów. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zawsze przed wyborami stają się lewicowi, a po wyborach o tym zapominają. Nie dajmy się nabrać, to jest prawica”. Dodał, że „15 lat rządów prawicy to lata pogardy. Widzimy, co ostatnio robi Andrzej Duda i jego partyjni koledzy. Odmawiają innym ludziom człowieczeństwa, dzielili nas na lepszy i gorszy sort. Ale nie mniej gorsza jest kampania obojętności”. Biedroń odniósł się też do wątku LGBT: „To nie jest normalne, żeby w XXI w. w środku Europy dwoje kochających się ludzi nie mogło wziąć ślubu tylko dlatego, że są tej samej płci. A prezydent nazywa ich nienormalnością”.

Biedroń podkreślał też, że w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy jako prezydent nie będzie podporządkowany partii: „My na Lewicy nie mówimy nikomu jak ma żyć, w co ma wierzyć, kim ma być. Bo prezydent z Lewicy nigdy nie będzie klęczał przed innym prezydentem, nawet tym z dalekiego, zamorskiego kraju. Polska zasługuje na silnego prezydenta, którego siłą nie będzie legitymacja partyjna”. Nawiązywał tu do zapowiadanej na 24 czerwca wizyty Dudy w Białym Domu.

Kosiniak-Kamysz: Polska rozpada się na dwa obozy

Inaczej niż Adrian Zandberg w Warszawie kandydat ludowców na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz w Opolu prowadził narrację o dwóch dzielących Polskę obozach: PiS i PO. Andrzej Duda jest wierny poleceniom z Nowogrodzkiej, a Trzaskowski, w razie wygranej, będzie lojalny wobec kierownictwa PO – przekonywał Kosiniak. Siebie uważa za kandydata alternatywnego, zdolnego pogodzić obie strony. „Czy widzieliście kiedyś współpracę PiS i PO, która by dała owoce? – pytał lider ludowców. – Potrafiliśmy się zatrzymać na chwilę po śmierci papieża, po katastrofie smoleńskiej, na początku pandemii. Na tyle tylko nas stać? Oni się boją wspólnoty, koalicji polskiej”.

Kandydat wpisał się też w spór światopoglądowy: „Dużo o rodzinie w ostatnim czasie. Z prawej strony politycy dużo mówią o rodzinie, a jak mało w nią wierzą... Polska rodzina przeniosła Polskę przez pokolenia, przeszła sanację, czas bolszewizmu, komunizmu, zakłamania. Polska rodzina jest silna miłością do Polski, do swej rodziny, do swej ziemi, do swego języka i do swej kultury”. Apelował: „Więcej wiary w polską rodzinę, jej siłę, jej moc”.

Lider ludowców przypomniał swoje obietnice: obniżkę VAT z 23 do 15 proc. i z 8 do 5 proc., utworzenie kolegium generalskiego pod przewodnictwem gen. Waldemara Skrzypczaka, które funkcjonowałoby przy prezydencie RP, oraz dodatek dla białego personelu medycznego w wysokości 1,5 tys. zł.

W Polsce 309 nowych przypadków zakażenia

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotnim komunikacie, że ostatniej doby potwierdzono w Polsce 309 przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (114), mazowieckiego (52), łódzkiego (44), małopolskiego (23), podlaskiego (15), dolnośląskiego (13), świętokrzyskiego (11), wielkopolskiego (8), podkarpackiego (7), kujawsko-pomorskiego (5), lubelskiego (5), opolskiego (4), lubuskiego (3), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i zachodniopomorskiego (1). Zmarło kolejnych 12 osób.

Resort dokonał też korekty danych – odjął pięć zdublowanych przypadków z Olsztyna.

Polacy ruszyli na wakacje

Jak donosi dzisiejsza „Gazeta Wyborcza”, Polacy tłumnie wybrali się na Mazury, nad Bałtyk i do Zakopanego. „Ledwo przeżyliśmy ostatni długi weekend. Turystów jest więcej niż zwykle o tej porze” – mówi dziennikowi właścicielka ośrodka w okolicy Mikołajek. Największą popularnością cieszą się domki letniskowe i pola kempingowe. Branża obawia się strat zwłaszcza w hotelach, mniej chętnie rezerwowanych ze względu na wyższe rygory sanitarne. Mniej też będzie turystów z zagranicy.

Z rezerwacji dokonanych do tej pory wynika, że co drugi polski wczasowicz wybierze się nad morze, co czwarty w Beskidy i Bieszczady, 14 proc. na Mazury i Pojezierze, a 9 proc. planuje zwiedzać miasta.

Wiele wskazuje, że tego lata lepiej poznamy własny kraj. Jak pisze w aktualnej „Polityce” Agnieszka Krzemińska: „Koronawirus namieszał w turystyce. Czy uwolni świat od masowego turyzmu? Niekoniecznie. Zmieni natomiast kierunki podróży. Polski turysta, na przykład, początkowo ruszy w Polskę”.