Samoobrona sędziów. Działania władz „mają znamiona szykan”

Szykany wobec pozbawianych immunitetów i przesłuchiwanych sędziów i wobec niezależnych prokuratorów przenoszonych z dnia na dzień do prokuratur na drugi koniec kraju wywołały reakcje sędziów Sądu Najwyższego i byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. „Sytuacja dalszego zagrożenia zasad państwa prawa skłania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku do wyrażenia najwyższego zaniepokojenia i poinformowania o tym opinii publicznej”.

„Z niepokojem obserwujemy i sprzeciwiamy się kolejnym działaniom władz wymierzonym przeciwko prokuratorom i sędziom, którzy zajmują krytyczne stanowisko wobec systematycznego podporządkowywania prokuratury i sądów politykom” – to z kolei oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego.

„Nie” dla upolityczniania sądów

Sędziowie SN nie mają oficjalnego forum, na którym mogą się wypowiedzieć. Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska nie zwołuje – wbrew swojemu obowiązkowi – od czerwca zeszłego roku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mimo kierowania przez nich wniosków w tej sprawie.

Sędziowie SN wydali stanowisko w pierwszą rocznicę ogłoszenia uchwały trzech połączonych izb SN, wykonującej wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności z zasadami niezależności i niezawisłości powoływania sędziów przez neo-KRS i prawomocności działania Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Sędziowie orzekli wtedy zawieszenie działania ich obu. Jednak do dziś izby te działają, co także jest symbolicznym dowodem na stan praworządności w Polsce.

Izba Dyscyplinarna odebrała już immunitety trzem sędziom znanym ze sprzeciwu wobec upolityczniania sądownictwa: Pawłowi Juszczyszynowi, Beacie Morawiec i Igorowi Tulei. Za to Trybunał Przyłębskiej uznał (bez żadnego trybu), że ta uchwała SN narusza konstytucję.

Oświadczenie sędziów SN podpisało 46 orzekających sędziów i 32 sędziów w stanie spoczynku, w tym wszyscy żyjący byli pierwsi prezesi SN, z pierwszym pełniącym to stanowisko w III RP prof. Adamem Strzemboszem.

Znamiona szykan

25 sędziów w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego napisało w swoim oświadczeniu: „Celem wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec niektórych sędziów oraz pozbawiania ich prawa do orzekania jest wymuszenie milczenia i posłuszeństwa środowiska”. I dalej w sprawie przeniesienia niezależnych prokuratorów: „Narasta także ograniczanie gwarantowanej ustawowo niezależności prokuratorów, zbyt słabej, by chronić ich przed represjami. Kierowanie prokuratorów na delegacje w miejscowościach odległych od miejsca ich zamieszkania odbywa się w okolicznościach mających znamiona szykan”.

Sędziowie komentują jako „budzącą niesmak” niedawną wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który w wywiadzie dla TVN stwierdził, że jeśli prokuratorzy narzekają na delegacje, to mogą zmienić zawód. I zwracają uwagę na „pozbawienie realnego znaczenia konstytucyjnej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i użycie w tym celu obecnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego”. Posłowie partii rządzącej usiłują bowiem pozbawić Adama Bodnara prawa do sprawowania urzędu RPO do czasu wyboru nowego rzecznika za pomocą Trybunału Julii Przyłębskiej (pięciokrotnie przekładany termin rozpatrzenia tego wniosku to 11 lutego).

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego

Z niepokojem obserwujemy i sprzeciwiamy się kolejnym działaniom władz wymierzonym przeciwko prokuratorom i sędziom, którzy zajmują krytyczne stanowisko wobec systematycznego podporządkowywania prokuratury i sądów politykom. W takich kategoriach trzeba traktować wysyłanie niektórych prokuratorów do miejscowości bardzo odległych od ich miejsc zamieszkania oraz wszczynanie postępowań w stosunku do sędziów, którzy rozpoznają odwołania od tego rodzaju decyzji. Niezmiennie podtrzymujemy też stanowisko wyrażone w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego o braku podstaw do orzekania przez Izbę Dyscyplinarną, w tym także w sprawach immunitetowych sędziów. W sytuacji, gdy od czerwca 2020 r. odmawia się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, niniejsze oświadczenie jest jedyną formą, w jakiej możemy wypowiedzieć się w tej istotnej społecznie kwestii.

Warszawa, 21 stycznia 2021

Sędziowie Sądu Najwyższego:

Tomasz Artymiuk

Teresa Bielska-Sobkowicz

Bohdan Bieniek

Jacek Błaszczyk

Dariusz Dończyk

Jolanta Frańczak

Małgorzata Gierszon

Katarzyna Gonera

Jerzy Grubba

Paweł Grzegorczyk

Józef Iwulski

Przemysław Kalinowski

Halina Kiryło

Monika Koba

Marian Kocon

Anna Kozłowska

Michał Laskowski

Rafał Malarski

Jarosław Matras

Dawid Miąsik

Grzegorz Misiurek

Anna Owczarek

Maciej Pacuda

Władysław Pawlak

Marek Pietruszyński

Krzysztof Pietrzykowski

Agnieszka Piotrowska

Waldemar Płóciennik

Piotr Prusinowski

Zbigniew Puszkarski

Krzysztof Rączka

Marta Romańska

Andrzej Siuchniński

Barbara Skoczkowska

Romualda Spyt

Krzysztof Strzelczyk

Andrzej Stępka

Maria Szulc

Dariusz Świecki

Roman Trzaskowski

Katarzyna Tyczka-Rote

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Eugeniusz Wildowicz

Paweł Wiliński

Włodzimierz Wróbel

Dariusz Zawistowski

Oświadczenie popierają także sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku:

Mirosław Bączyk

Krzysztof Cesarz

Małgorzata Gersdorf

Tomasz Grzegorczyk

Beata Gudowska

Jacek Gudowski

Tadeusz Ereciński

Teresa Flemming-Kulesza

Józef Frąckowiak

Lech Gardocki

Henryk Gradzik

Irena Gromska-Szuster

Zbigniew Hajn

Zbigniew Kwaśniewski

Wojciech Katner

Iwona Koper

Roman Kuczyński

Jerzy Kużniar

Barbara Myszka

Henryk Pietrzkowski

Dorota Rysińska

Ewa Strużyna

Adam Strzembosz

Józef Szewczyk

Bogumiła Ustjanicz

Lech Walentynowicz

Tadeusz Wiśniewski

Andrzej Wróbel

Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Stanisław Zabłocki

Kazimierz Zawada

Jadwiga Żywolewska-Ławniczak

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Naruszanie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów przez organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej staje się w naszym państwie coraz częstsze. Celem wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec niektórych sędziów oraz pozbawiania ich prawa do orzekania jest wymuszenie milczenia i posłuszeństwa środowiska. Zapowiedziane zostało wprowadzenie ustawowych zmian w ustroju sądownictwa pociągających za sobą weryfikację wszystkich sędziów w Polsce przez organy władzy politycznej. W jej wyniku każdy sędzia mógłby zostać przeniesiony do innego sądu lub w stan spoczynku.

Narasta także ograniczanie gwarantowanej ustawowo niezależności prokuratorów, zbyt słabej, by chronić ich przed represjami. Kierowanie prokuratorów na delegacje w miejscowościach odległych od miejsca ich zamieszkania odbywa się w okolicznościach mających znamiona szykan. Niesmak budzi ostatnia, nacechowana pogardą, wypowiedź Prezydenta RP o prokuratorach.

Dokonuje się właśnie pozbawienie realnego znaczenia konstytucyjnej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i użycie w tym celu obecnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego.

Sytuacja dalszego zagrożenia zasad państwa prawa skłania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku do wyrażenia najwyższego zaniepokojenia i poinformowania o tym opinii publicznej.

Warszawa, 24 stycznia 2021

Stanisław Biernat

Teresa Dębowska-Romanowska

Kazimierz Działocha

Lech Garlicki

Mirosław Granat

Wojciech Hermeliński

Adam Jamróz

Stefan Jaworski

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Wojciech Łączkowski

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

Andrzej Mączyński

Janusz Niemcewicz

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Ferdynand Rymarz

Andrzej Rzepliński

Jerzy Stępień

Piotr Tuleja

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Mirosław Wyrzykowski

Bohdan Zdziennicki

Andrzej Zoll

Marek Zubik

