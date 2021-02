Nowa aplikacja „Polityki” – cały świat pod ręką

„Polityka” udostępniła swoją nową aplikację mobilną. Prosta i intuicyjna w obsłudze, oferuje nowoczesne rozwiązania i przyjemność czytania. To następny krok w rozwoju „Polityki” w świecie cyfrowych treści i subskrypcji internetowych.

Dzisiaj – gdy otaczają nas informacyjny chaos i fake newsy – rzetelne, pogłębione i kompetentne dziennikarstwo jest szczególnie ważne. „Polityka” od dekad jest symbolem wartościowych treści, a jej nowa aplikacja pozwoli czytelnikom łatwo i komfortowo korzystać z bogatej oferty największego tygodnika w Polsce. Na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Odkryj przyjemność czytania

– Ponad 75 proc. cyfrowych czytelników „Polityki” korzysta z naszych treści na urządzeniach mobilnych. Nową aplikację zaprojektowaliśmy głównie z myślą o ich wygodzie i przyjemności czytania. Łagodnie dostosowuje się do odbiorcy, proponuje mu indywidualny dobór tematów i ulubionych autorów, pozwala kontrolować częstotliwość powiadomień, ustawić tryb offline i wybrać tempo czytania tekstów przez lektora – mówi Joanna Chmielecka, dyrektor pionu cyfrowego „Polityki”.

Zależy nam, by czytelnik „Polityki” był rzetelnie poinformowany, otrzymywał istotne wiadomości i odpowiedzi na nurtujące go pytania. Intuicyjna i prosta nawigacja aplikacji, podział tematów na sekcje i kategorie, dostosowywanie się do zainteresowań użytkownika pozwolą mu odkrywać coraz większe pokłady naszej dziennikarskiej oferty.

– Przy tworzeniu nowej aplikacji zależało nam na kilku wartościach. Po pierwsze na tym, żeby zaoferować odbiorcom rozwiązania na najwyższym światowym poziomie. Po drugie, by aplikacja w omal niedostrzegalny sposób ułatwiała korzystanie z różnorodnych treści i dostosowywała się do potrzeb czytelników. I po trzecie, aby pomagała w korzystaniu z nowych, stricte internetowych formatów: podkastów, newsletterów czy artykułów audio – wylicza zastępca redaktora naczelnego „Polityki” ds. wydań cyfrowych Łukasz Lipiński.

Wybierz ulubionych autorów „Polityki”

Otwarciową sekcję „Dzisiaj” w aplikacji tworzą na bieżąco wydawcy serwisu Polityka.pl. Tu trafiają newsy, wybrane komentarze i analizy, reportaże czy wywiady. Stąd można łatwo przejść do najnowszego numeru „Polityki” i innych czasopism z oferty wydawnictwa, podkastów, a także rysunków Andrzeja Mleczki i Jana Kozy.

Sekcja „Dla Ciebie” to wyjątkowe miejsce, które komponuje sam czytelnik, a aplikacja podąża za jego zainteresowaniami. Znajdziecie tu teksty wybranych przez siebie autorów „Polityki” oraz tematy, które szczególnie Was interesują. W tym miejscu możecie wrócić do zapisanego artykułu, którego lekturę odłożyliście na później.

W osobnej sekcji „Audio” można odsłuchać kilkanaście wybranych materiałów z najnowszego numeru „Polityki” (tempo czytania przez lektora można ustawić według własnych preferencji), a także podkasty przygotowywane co tydzień przez naszą redakcję.

Oczywiście wieczorem można skorzystać z trybu nocnego, a w podróży z możliwości pobierania treści do trybu offline.

Najważniejsze atuty nowej aplikacji „Polityki”:

stały dostęp do najnowszych i istotnych wiadomości

treści podane przystępnie w różnych kategoriach (m.in. kraj, świat, kultura, rynek, nauka i zdrowie, historia, społeczeństwo)

dostęp do półki z przyznanymi numerami „Polityki” i innych czasopism z oferty wydawnictwa (z opcją czytania offline)

wybór ulubionych autorów i tematów

możliwość odsłuchania artykułów i wyboru tempa czytania

dostęp do podkastów i newsletterów „Polityki”

funkcja zapisywania najciekawszych artykułów

praca w trybie nocnym

możliwość czytania w trybie offline

łatwy dostęp do procesu zakupu cyfrowej subskrypcji „Polityki”

– Liczymy na to, że taki komfort kontaktu z treściami „Polityki” będzie dla naszych subskrybentów dodatkowym argumentem, by związać się z nami na dłużej. Mamy też nadzieję, że aplikacja usatysfakcjonuje nowych czytelników, którzy chcą być na bieżąco i nie martwić się o wiarygodność informacji – dodaje Joanna Chmielecka.

Użytkownicy Androida aplikację „Polityki” mogą pobrać TUTAJ »

Czytelnicy korzystający z iOS mogą pobrać aplikację „Polityki” TUTAJ »