Game over? Nie tak prędko. Cztery główne zmartwienia Kaczyńskiego

Opozycja sama sobie zafundowała dygot, jej kryzys jest bezsporny, ale niekoniecznie trwały. Natomiast sprawowanie władzy zawsze zużywa, a PiS wlecze za sobą coraz cięższy bagaż grzechów. Zmieniło się też społeczeństwo, na scenę weszły nowe roczniki i nawet zdążyły zaliczyć swoją polityczną inicjację.

Znerwicowana polska polityka od dawna ma skłonność do popadania z jednej skrajności w drugą. Dopiero co powszechnie wieszczono rychły koniec rządów PiS, co napompowało po stronie opozycyjnej nadmierne złudzenia i w efekcie przełożyło się na błędną strategię Koalicji Obywatelskiej w sprawie Funduszu Odbudowy UE. Kiedy zaś balon oczekiwań pękł, wajcha została nagle przestawiona i zapanowała swoista moda na defetyzm.