Banaś może wiedzieć, ale nie może powiedzieć. Po co zatrzymano syna szefa NIK?

Nikt tak dobrze jak NIK nie wie, w jaki sposób funkcjonuje dziś państwo polskie. Jak rządzi publicznymi pieniędzmi, ile marnuje, a ile wydaje na cele partyjne. Marian Banaś ujawnia jednak tylko to, do czego wcześniej dokopały się media. Ile ukrywa dla siebie, na później?

W piątek CBA zatrzymała Jakuba Banasia oraz szefa Izby Skarbowej na lotnisku w Krakowie. Tego samego dnia Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, o odebranie immunitetu Marianowi Banasiowi ,szefowi Najwyższej Izby Kontroli, któremu Prokuratura Regionalna w Białymstoku chciałaby przedstawić kilkanaście zarzutów karnych.

Nie bardzo wiadomo, dlaczego akcję przeprowadzono akurat teraz, żadnych nowych faktów nie ujawniono. Sprawa Banasiów ma dotyczyć oświadczeń majątkowych Banasia, związanych ze słynnym już krakowskim „hotelem na godziny”. Chodzi też o nieprawdę, którą miał posługiwać się, starając się o dotacje na remont swoich nieruchomości. Wtedy jeszcze był Marianem „kryształowym”, dotacji uzyskał więc z publicznych pieniędzy na ponad 500 tys. zł.

Czy służby mają do ukrycia więcej niż sam Banaś

Z przecieków wynika też, że prokuratorzy sprawdzają wątek prania przez niego znacznej sumy pieniędzy. Konkretów, które świadczyłyby o tym, że odkryto jakieś nowe tropy czy fakty – brak. Prosta sprawa, znana od prawie dwóch lat i wykryta przez dziennikarzy TVN, a nie przez służby, ciągle nie jest wyjaśniona do końca. Jakby służby miały do ukrycia więcej niż sam Banaś i jego syn.

Nowe jest tylko to, że – jak wynika z doniesień CBA – zatrzymanie Jakuba oraz szefa Izby Skarbowej w Krakowie ma związek z prawdopodobnymi naciskami Mariana na byłego podwładnego (Banaś, zanim został ministrem finansów, był szefem Krajowej Administracji Skarbowej), aby ujawnił mu, czym dokładnie w jego sprawie interesują się śledczy.

Dlaczego teraz?

Dlaczego więc jego syna Jakuba, pełniącego także funkcję społecznego doradcy szefa NIK, zatrzymano, gdy wracał do Polski z urlopu, a nie wtedy, gdy wyjeżdżał? Mógł przecież nie wrócić. Dlaczego prokurator generalny akurat w piątek, przed weekendem, zwraca się o odebranie immunitetu Marianowi Banasiowi, a nie na przykład dzień czy dwa wcześniej? Przecież wiadomo, że sporo czasu upłynie, zanim Sejm (jeśli w ogóle) przeprowadzi nad wnioskiem głosowanie i że na pewno nie stanie się to tego samego dnia? Najpierw bowiem prawnicy sprawdzą, czy wniosek nie zawiera błędów formalnych, potem zajmie się nim Komisja Regulaminowa. I tak dużo czasu jej to zajmie, jak potrzebować będą do podjęcia decyzji władze partii. Przecież ważne ustawy ten Sejm potrafił uchwalać w ciągu kilku godzin.

Uderzyć „pancernego Mariana” tam, gdzie go zaboli

Chodzi więc raczej o to, żeby Marian Banaś przestał ujawniać sprawy, które kompromitują najważniejsze osoby w państwie. O uderzenie „pancernego Mariana” tam, gdzie go najbardziej zaboli, czyli w rodzinę. Wiadomo, że to go rozwścieczy. Rozwścieczono go już wcześniej, rozpuszczając plotki o planowanym przez syna samobójstwie, teraz koledzy z PiS posunęli się jeszcze dalej, do jego aresztu. Żarty się skończyły?

Jeszcze w czwartek Marian Banaś mówił w Sejmie o kreatywnej księgowości rządu, który prowadzi finanse państwa w sposób nieprzejrzysty i aż 224 mld zł „wyprowadził” z budżetu. Po to, żeby ukryć, iż jego faktyczne zadłużenie przekroczyło już dopuszczalną przez konstytucję granicę 60 proc. PKB. Wcześniej kontrola NIK ujawniła rolę premiera Mateusza Morawieckiego i jego bezprawne działanie przy organizacji wyborów kopertowych, które nie doszły do skutku. W przyszłości wyniki tej kontroli mogą być wykorzystane, gdyby następna ekipa rządząca chciała postawić premiera przed Trybunałem Stanu.

Jeszcze wcześniej NIK oceniła skandaliczne zakupy maseczek i respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. Protokół z innej kontroli pokazywał, w jaki sposób Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje podległym mu Funduszem Sprawiedliwości, bardziej wykorzystując go dla partyjnego dobra Solidarnej Polski niż do celów, do których został powołany.

Nikt nie wie jak NIK

Nikt tak dobrze jak NIK nie wie, w jaki sposób funkcjonuje dziś państwo polskie. Jak rządzi publicznymi pieniędzmi, ile marnuje, a ile wydaje na cele partyjne. Jeśli się jednak dobrze zastanowić, to tak naprawdę do społeczeństwa trafia nikła część tej wiedzy. Banaś przez ujawnienie protokołów pokontrolnych pokazuje tylko to, do czego wcześniej już dokopały się media. Potwierdza to, co już wiemy. Ile ukrywa dla siebie, na później? Na przykład z kontroli zakupu respiratorów, które – według doniesień medialnych – miały dać służbom „lewą kasę” z pieniędzy przeznaczonych na walkę z pandemią.

Banasiowi bardziej chodzi o to, żeby wysłać sygnał do liderów jego własnej partii, że dużo wie, niż zrobić z tej wiedzy użytek. Jak wystrzela wszystkie naboje, stanie się bezbronny. Tym bardziej gdyby partii udało się go odwołać z funkcji.

Banaś i PiS bawią się państwem

Banaś i jego dawni koledzy z PiS bawią się państwem, raczej mocują ze sobą, traktując je jako narzędzie do demonstrowania własnych atutów. Do wykorzystania w walce między sobą. Nie łudźmy się, Banaś nigdy nie pokaże najbardziej kompromitujących haków, które zebrał na kolegów, on im tylko daje do zrozumienia, że je ma. Będzie nimi straszył, gdziekolwiek się znajdzie, dlatego ich nie pokaże.

Może też chodzi o to, żeby media zajęły się Banasiem, a nie Lex TVN, TSUE czy innymi problemami, które Prawo i Sprawiedliwość samo spowodowało, a których nie potrafi teraz rozwiązać, co mu popularności wśród wyborców nie przysparza. Marian Banaś oświadczył, że nie zamierza podać się do dymisji. Ciąg dalszy więc nastąpi.