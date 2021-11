Do zatrzymania b. prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza doszło pod koniec stycznia 2019 r. W taki sposób, by TVP miała co pokazywać. Sądy uznały, że zostało zszargane jego dobre imię. W tej sprawie nie chodzi jednak tylko o zasądzone pieniądze. Chodzi o odpowiedzialność funkcjonariuszy państwa za decyzje odciskające piętno na ludzkim życiu.

Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy Lotos, ma otrzymać od Skarbu Państwa 45 tys. zł zadośćuczynienia za bezzasadne zatrzymanie przez prokuraturę i CBA. Tak zadecydował Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Utrzymał tym samym w mocy wyrok wydany kilka miesięcy temu przez sąd I instancji. Skarb Państwa, czyli my, obywatele, zapłacimy za ekscesy aparatu ścigania pod rządami „dobrej zmiany”.