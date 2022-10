Bezkarni nieodpowiedzialni. Sprawdzamy, czy i jak można ukarać ludzi PiS

Jak postawić zarzut niedopełnienia obowiązków, skoro te obowiązki są niedookreślone? Konstytucja wymaga, by odpowiedzialność karna była opisana konkretnie, a nie mgliście.

Donald Tusk zapowiada, że po zmianie władzy w sto dni „wysprząta po PiS”, a Trybunał Stanu to będzie pieszczota wobec tego, co czeka winnych łamania prawa. Sprawdzamy, czy i za co można ukarać Macierewicza, Szydło, Morawieckiego, Ziobrę. I czy sam Jarosław Kaczyński mógłby trafić przed sąd.